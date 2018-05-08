Шик и блеск японской кухни. Готовим блюда с соусом тэрияки

Корреспондент « АиФ Оренбург » делится рецептом традиционного японского соуса. Соус тэрияки — это японский соус, популярный как на родине, так и по всему миру. Он широко используется в японской кухне, благодаря интересному вкусу. Также тэрияки — это и традиционный японский способ обжарки с использованием при приготовлении блюд одноименного сладкого соуса.

Само слово «тэрияки» происходит от «тэри», которое в переводе с японского означает «блеск», и «яки» — «жареное». После обжарки с этим соусом в блюдах карамелизируется сахар, что придает им особый блеск.

Тэрияки готовят из соевого соуса с добавлением сахара, сакэ и/или мирина (очень сладкого рисового вина).

Классический рецепт соуса тэрияки

Ингредиенты:

Корень имбиря — 3 смЧеснок — 1 зубчикПерец чили — 1 штукаСахар тростниковый (коричневый) — 20 гСоус соевый — 150 гМед — 3 чайных ложкиАпельсин — 1 штукаМирин — 10 гКрахмал — 25 гМасло оливковое — 10 г Приготовление:

1. Тонкой соломкой режем очищенный имбирь, крупно рубим чеснок и кладем в сотейник. Добавляем немного перца чили, 1 столовую ложку коричневого сахара, мед, вливаем в смесь соевый соус, ставим на огонь и добавляем 10 мл мирина.

2. Срезаем цедру с половины апельсина и кладем в холодную воду, чтобы она отдала горечь. Выжимаем сок из половины апельсина, переливаем в сотейник и выпариваем до загустения. Добавляем выпаренный сок и апельсиновую цедру к смеси с соевым соусом, даем закипеть и вынимаем все ингредиенты — чеснок, имбирь, перец чили и цедру. Оставляем соус на огне.

3. Разбавляем холодной водой 2 столовые ложки крахмала и вливаем в соус небольшими порциями, чтобы он не стал слишком густым. Добавляем немного оливкового масла, перемешиваем и снимаем с огня.

4. Переливаем соус и подаем к столу охлажденным.

Полезные свойства и применение

Соус тэрияки при регулярном употреблении полезен. Он улучшает работу пищеварительной системы, стимулирует аппетит, нормализует давление, успокаивает нервную систему и снимает напряжение и симптомы усталости.

Тэрияки подходит для приверженцев правильного питания. У него низкая калорийность и богатый вкус.

В гастрономии существует великое множество вариантов применения соуса тэрияки. Он прекрасно подойдет к мясу и птице, рыбе и морепродуктам, привнесет что-то оригинальное в любые салаты и закуски. Этот соус подходит и блюдам, приготовленным на гриле.

Курица тэрияки с паприкой

Ингредиенты:

Куриная грудка — 500 гЛук — 1 головка (100 г) Морковь — 1,5 шт. (150 г) Перец болгарский — 1 шт (250-300 г) Соевый соус — 30 гСоус тэрияки — 50-60 гРастительное масло — 20 г Кунжут — 10 г Приготовление:

1. Отделите мясо от костей и промойте филе в горячей воде.

2. Нарежьте мясо на небольшие кусочки и отложите.

3. Очистите лук и морковь, затем некрупно нарежьте их. Перец лучше нарезать соломкой.

4. Разогрейте масло в глубокой сковороде, добавьте лук и морковь. Обжарьте их на среднем огне 5 минут, добавьте немного воды и потушите еще 5 минут. Следите, чтобы овощи не подгорели.

5. Затем положите к овощам курицу, добавьте еще воды, чтобы мясо не зажаривалось. Если нужно, убавьте огонь и тушите, пока оно не побелеет.

6. Настала очередь перца. Его можно положить раньше, если хотите, чтобы он был мягким. Но гораздо интереснее оставить его свежим и хрустящим.

7. Добавьте соус тэрияки. Подливка не должна быть слишком жидкой, тогда она потеряет вкус, но и очень густой ее делать не стоит. Поэтому можно снова добавить немного воды (50-70 г), если с прошлого раза она успела выпариться. Тушите курицу в соусе в пределах 5-10 минут.

8. На другой сковороде поджарьте кунжут и добавьте его к курице и овощам. Снимите сковороду с огня, дайте немного настояться.

Говядина со сладким перцем в соусе тэрияки

Ингредиенты:

Говяжье филе — 400 гСладкий перец — 1 штукаРастительное масло — 2 столовые ложкиКунжутное масло — 1 чайная ложкаСоус терияки — 2 столовые ложкиЖареный кунжут — 1 столовая ложкаЧеснок — 1 зубчикСоль — по вкусуПерец черный молотый — по вкусу Сок лимона — 1 чайная ложка

Приготовление:

1. Говядину нарезать на небольшие кусочки. А перец — некрупной соломкой.

2. В сотейнике разогреть растительное и кунжутное масло, выдавить туда чеснок. Положить туда мясо, немного обжарить, потом залить водой и оставить вариться, периодически снимая пену. Обычно говядина варится долго, все зависит от мяса и толщины кусочков.

3. Когда мясо будет практически готово, жидкость уварится, добавить соус тэрияки, сок лимона, посолить и поперчить.

5. Добавить в сотейник нарезанный перец и семена кунжута. Тушить 5-7 минут, чтобы перец оставался хрустящим и свежим. Затем снять с огня. Сразу же подавать к столу, лучше всего с рисом.

Приятного аппетита!