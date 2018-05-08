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Пушистые яйца захватили людей
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«Пушистые яйца» захватили людей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: giphy.com
Новый рецепт "пушистой" яичницы свел с ума миллионы людей в Instagram. А все потому, что приготовленные по этому рецепту яйца не только очень вкусные, но и потрясающе выглядят. Судите сами.
У блюда даже появился свой хештег #cloudeggs, под которым пользователи выкладывают результаты своих экспериментов.
"Пушистые" или "облачные" яйца — полезное и низкокалорийное блюдо, поскольку оно запекается в духовке без использования масла.
Чтобы приготовить такое яйцо вам понадобятся:
2 яйца;
Соль;
Перец;
Сыр, ветчина, авокадо или болгарский перец — по желанию;
Миксер.
Способ приготовления:
Отделите желтки от белков (сохраните желток целым).
Белки взбейте миксером до образования пены.
Добавьте в белок соль и перец по вкусу.
Белковую массу разделите на две части и выложите на противень, сделайте небольшое углубление в центре каждой части.
На этом этапе вы можете добавить приправы, болгарский перец, сыр или ветчину.
В каждое углубление поместите желток.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Запекайте яйца в течение 3-5 минут.
Пожалуй, это самое аппетитное блюдо, которое мы видели в последнее время.
Женский форум
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