«Пушистые яйца» захватили людей

Публикация от Dena Ortiz (@myy_fitness_life) 1 Май 2018 в 10:48 PDT Новый рецепт "пушистой" яичницы свел с ума миллионы людей в Instagram. А все потому, что приготовленные по этому рецепту яйца не только очень вкусные, но и потрясающе выглядят. Судите сами.

У блюда даже появился свой хештег #cloudeggs, под которым пользователи выкладывают результаты своих экспериментов.

"Пушистые" или "облачные" яйца — полезное и низкокалорийное блюдо, поскольку оно запекается в духовке без использования масла.

Чтобы приготовить такое яйцо вам понадобятся:

2 яйца;

Соль;

Перец;

Сыр, ветчина, авокадо или болгарский перец — по желанию;

Миксер.

Способ приготовления:

Отделите желтки от белков (сохраните желток целым).

Белки взбейте миксером до образования пены.

Добавьте в белок соль и перец по вкусу.

Белковую массу разделите на две части и выложите на противень, сделайте небольшое углубление в центре каждой части.

На этом этапе вы можете добавить приправы, болгарский перец, сыр или ветчину.

В каждое углубление поместите желток.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Публикация от Tastemade (@tastemade) 6 Фев 2018 в 8:36 PST Запекайте яйца в течение 3-5 минут.

Пожалуй, это самое аппетитное блюдо, которое мы видели в последнее время.