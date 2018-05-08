Любителям сыра: Самые дорогие и необычные сыры в мире

Моцарелла, рокфор, пармезан — эти сыры уже давно перестали быть деликатесом и вписались в рацион всех любителей вкусно поесть. Сырный мир, в свою очередь, огромен. В мире насчитывается около 800 сортов сыра, а истинные гурманы стремятся попробовать самые дорогие и необычные из них. Любителям сыра: Самые дорогие и необычные сыры в миреМильбенкэзе Один из таких сыров — это сыр Мильбенкэзе из немецкого

города Вюрхвиц. Готовят такой сыр из творога при помощи пылевых клещей. Клещи

выделяют ферменты, которые помогают сыру дойти до состояния готовности. На протяжении всего времени Мильбенкэзе меняет свой цвет:

сначала он желтый, через три месяца становится коричневым, а к концу года и вовсе превращается в черный. На вкус сыр немного горьковат, но гурманы ценят в нем это качество. Плюс ко всему, многие считают, что этот сыр обладает

лечебными свойствами и помогает избавиться от аллергии на пыль. Кстати, тех самых пылевых клещей едят вместе с сыром.

Эпуас Эпуас — мягкий коровий сыр родом из Франции, который

называют «королем сыров». Впрочем, у сыра есть некоторые подтвержденные связи

со знатью. Этот сорт был одним из самых любимых у Наполеона.

История Эпуаса насчитывает несколько столетий, его начали готовить в 16 веке монахи-цистерцианцы

из аббатства Сито. В последующем, они оставили рецепт местным фермерам, и слава Эпуаса разрослась по всей Франции. Его готовили в 300 хозяйствах по стране, а в 1968 году создали «Профсоюз защиты Эпуаса». Профсоюз добился того,

что сыр включили в список национальных богатств Франции. Это сырное богатство

отличается солоноватым вкусом с фруктовыми нотами, но пахнет так едко, что его запрещают провозить в общественном транспорте.

Пуле Один из самых дорогих сыров производят в Сербии, он называется

Пуле и делается из молока балканской ослицы. Ослицы обитают на ферме-заповеднике

Засавица. Стадо насчитывает около 300 голов, но молоко для сыра регулярно дают только

20 ослиц. Говорят, что Клеопатра считала молоко ослиц источником вечной красоты

и регулярно принимала из него ванну, а вот Сербскии фермеры решили делать из него сыр и преуспели в этом деле.

Попробовать такой сыр очень сложно, он изготавливается лишь по предварительному

заказу для очень ограниченного числа покупателей. Те счастливчики, которые пробовали

Пуле смогли по достоинству оценить его богатый вкус.

Clawson Stilton Gold Британские сыроделы долго думали, как удивить гурманов,

поэтому решили пойти еще дальше и создали сыр с добавлением золота. Сорт называется

Clawson Stilton Gold, его изготавливают в графствах Дербишир, Лестершир и Ноттингемпшир из коровьего молока, золотого ликера и съедобных золотых хлопьев.

Такой сыр выпускали специально к Рождеству, считая, что он будет отличным

украшением праздничного стола, но сыр нашел себе поклонников по всему миру. Конечно,

позволить себе такой сорт сыра могут немногие. По слухам, среди его фанатов

есть известные поп-звезды и арабские шейхи.

Caciocavallo Podolico

Название итальянского сыра Caciocavallo Podolico переводится

как «конский сыр», но к лошадям он не имеет никакого отношения. В действительности

этот сорт производят из молока коров редкой породы Podolica. Эти коровы редко

проводят время в коровниках. В основном, они свободно гуляют на высокогорных пастбищах

на юге Италии, где питаются исключительно ягодами — земляникой, вишней,

малиной. Поэтому их молоко имеет яркий ягодный запах, который передается в дальнейшем сыру.