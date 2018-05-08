Лучшее красное вино для начинающих

Существует шесть красных вин, которые лучше всего подходят для новичков. Зинфандель, гранача, петит сира, шираз, карменер и монастрель станут отличным стартом для увлекательного путешествия в мир вина.

Вино имеет свойство приобретать вкус со временем, и у каждого он разный. Кроме этого, винные ароматические соединения выделяют сотни запахов: от вишнёвого соуса, до старого седла. Вина, о которых мы расскажем, отлично подходят для базового понимания напитка.

Эти вина были выбраны по следующим причинам: они более смелые по спектру интенсивности аромата; в них легко идентифицировать фруктовые запахи; невысокая стоимость.

Испанская гарнача

С ароматом малины, засахаренной вишни и апельсина

Это вино расскажет о кислотности. В гарначе много фруктовых ароматов и умеренная кислотность. Её сравнительно легко определить, потому что зачастую она прикрывается цитрусовыми (например, грейпфрутом или апельсином). Согласно исследованиям в университете Бордо, вина с более высокой кислотностью содержат меньше дубильных веществ, чем с низкой. Гарнача в основном выращивается в Испании и Южной Франции.

Калифорнийский зинфандель

С ароматом малины, шоколада и корицы

Это вино поможет понять, насколько алкоголь влияет на вкус вина. Обязательно выберите зинфандель с 15% ABV. После первого глотка сделайте глубокий вдох и почувствуйте покалывание в горле. Вина с высоким содержанием алкоголя (14% +) имеют во вкусе элемент «специй», а в случае с зинфандель — это корица и перец. Алкоголь не только добавляет ощущение покалывания, но и особое восприятие тела. Тесты показали, что высокоалкогольные вина снижают вкусовое восприятие танина (но не послевкусие).

Австралийский шираз (сира)

С ароматом ежевики, черники, перца и кофе

Этот шираз поможет вам понять, что такое полное тело вина. Чтобы сделать вино более полным и жирным винодельни прибегают к различным способам, используя глицерин или сахар. Австралия является одним из немногих регионов, где производят супер-полнотелые вина из одного сорта. Когда попробуете его, сосредоточьтесь на вкусовой текстуре.

Испанский монастрель (мурведр)

С ароматом ежевики, жареного мяса и чёрного перца

Этот напиток поможет разобраться в винах Старого света, особенно, если сравнить его с ширазом. Это глубокое, полнотелое вино с деревенскими нотками, среди которых смола, жареное мясо и табачный дым. Землистые ароматы являются характерной чертой вин Испании, а монастрель предлагает отличный пышный и жирный вкус.

Калифорнийская пти сира

С ароматом джема, чёрного перца и кедра

Это вино поможет вам понять, что такое танин. Виноград сира очень мелкий, и из-за этого при изготовлении вина используется больше шкурок и семян, являющихся источником танина и цвета. Из-за этого, пти сира имеет высокий уровень танинов. Когда вы его попробуете, то заметите, как таниновая текстура сушит рот и оседает на языке. Если вам это понравится, то попробуйте ещё неббиоло и темпарильо.

Чилийский карменер

С ароматом чёрной вишни и гвоздики

Это вино поможет вам разобраться в том, что такое «травянистые» или «зелёные» вина. Независимо от того, если в запахе этого вина нотки вишни или сливы, в смеси всегда присутствует тонкий аромат сладкого перца. Это ароматическое соединение называется пиразин и является причиной травянистости многих красных и белых вин, включая каберне совиньон, каберне франк, карменер. Несмотря на приятный вкус вышеупомянутых вин, «зелёные» ароматы также могут быть связаны с недозрелым виноградом из-за плохого урожая.

Фото: iStock.com/pogorelova, iStock.com/Boris_Kuznets, iStock.com/ViktorCap, iStock.com/MinervaStudio