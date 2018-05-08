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Почему русские «похмелялись» пастилой
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Почему русские «похмелялись» пастилой 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Праздники на Руси всегда отмечали бурно. При этом, как следствие бурных возлияний накануне, утром всегда возникало жестокое похмелье. Лучшим средством от него считается рассол или одна-две рюмки водки. Но в нашей стране испокон веков существовало и другое, не менее действенное средство … пастила!
Забытое средство от похмелья
На Руси с глубокой древности знали этот удивительный и довольно приятный способ борьбы с похмельем. Пастила, которую применяли для этой цели, была собственного, домашнего приготовления. Своим появлением антипохмельная сладость обязана мастерству жителей города Коломны. Во время приготовления чудо пастилы за основу бралось пюре яблок кислых сортов, в которые добавляли обычный хмель, отлично расширявший сосуды. В городе до сих пор из уст в уста передается история вековой давности, повествующая о том, как в средние века пьяного купца заваливающегося под утро домой с явным желанием поколотить своих домашних, неизменно кормили хмельной пастилой, и дебошир, тут же засыпал. Проспавшись, он вновь угощался, пастилой, которая мгновенно снимала головную боль. Существовали и другие не менее удивительные качества, которыми славилась знаменитая Коломенская пастила.
Коломна — родина пастилы
Вопреки общественному мнению утверждающему, что пастила пришла в Россию из стран Азии и Ближнего Востока, в реальности пастила испокон веков являлась исконно русским национальным блюдом! Первая информация о Коломенской пастиле относится к XIV веку, причем тогда название этой сладости произносилось через «о» — пОстила, от слова постелить. Странное название оказалось не случайным, поскольку во время сушки фруктовой массы для изготовления пастилы, ее действительно стелили на специальные деревянные рамы. И только затем готовые пласты сладости вновь стелили, но уже друг на друга. Уникальной особенностью пастилы делавшей ее исконно русским продуктом считается ее основа, состоящая обязательно из кислых антоновских яблок. Дело в том, что антоновка не имела широкого распространения ни в Европе, ни в Азии. Позднее, правда, научились делать пастилу и из других сортов кислых яблок, а также некоторых видов ягод. Особенно вкусной получалась пастила из брусники, малины, рябины или смородины. Но, первую пастилу изготавливали исключительно из антоновки. В процессе производства сладости яблоки превращали в тертое пюре, в которое затем добавляли мед, а начиная с XIX века — сахар. [С-BLOCK] Иногда для придания пастиле знакомого нам с детства белого цвета одним из ингридиентов являлся взбитый яичный белок. Готовое пюре равномерным слоем стелили на специальной деревянной раме, которую затем помещали в русскую печь для просушки готовой яблочной смеси. [С-BLOCK] Важно отметить, что приготовить пастилу можно было исключительно в русской печи, поскольку только она обладала эффектом медленного и плавного остывания, непрерывно отдавая тепло до двух суток подряд. Когда пастила была готова, ее аккуратно вынимали из печи, накладывали один слой на другой, нередко чередуя пласт яблочной пастилы с ягодной. Изготовленная подобным образом пастила без потери своих полезных и вкусовых качеств могла храниться годами! Коломенская пастила оказалась настолько популярна, что в 1735 году в городе открылась первая фабрика по производству пастилы, а начиная с XIX века, она экспортировалась во многие страны мира. После революции на протяжении всех семидесяти лет советской власти пастила изготовлялась промышленным способ, но по сильно упрощенной рецептуре, а по составу больше напоминала французский зефир.
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