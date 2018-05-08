Caudalie представил новую линейку очищающих средств

В линейку вошли 4 средства: мусс для бережного очищения кожи; масло для снятия макияжа, в том числе водостойкого; мицеллярная вода для экспресс-очищения лица одним движением; молочко для очищения и интенсивного питания кожи.

Молочко, масло, вода или мусс?

Все эти текстуры встречаются в природе. Каждый тип кожи требует индивидуального решения, адаптированного к ее потребностям и желаниям, что позволяет сочетать эффективность и роскошную тающую текстуру.

Очищающий мусс

Великолепный воздушный мусс не содержит мыла и обеспечивает мягкое очищение, благодаря увлажняющим свойствам экстракта винограда и очищающим свойствам шалфея.

Масло для снятия макияжа

Сочетание масел виноградных косточек и сладкого миндаля, обладающих увлажняющим действием, а также подсолнечного и касторового масла, эффективно удаляет все виды макияжа лица, глаз, губ, включая водостойкий.

Вода для снятия макияжа

Освежающая и легкая формула, характеризующаяся увлажняющими свойствами виноградной воды натурального происхождения и смягчающими свойствами ромашки, одновременно очищает, увлажняет и успокаивает кожу.

Эти и другие средства можно приобрести в интернет-магазине Caudalie.