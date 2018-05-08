Вся правда о самом дорогом мясе в мире

С точки зрения гастрономии мясо, носящее имя Кобе, продукт уникальный. В 1983 году говядина Кобе была официально зарегистрирована как торговая марка. В Японии оно, без преувеличения, является главным национальным достоянием страны. В большинстве же других частей света японское мраморное мясо стало чем-то сродни популярных городских легенд: все про него слышали, но никто не пробовал.

Интерес к этому сорту мяса возрос настолько, что его включают в меню чуть ли не каждого пятого мясного ресторана и стейк-хауса. Между тем большая часть рынка предлагает лишь модифицированную версию мяса, замаскированную под оригинал.

Steaklovers.ru выяснил, чем отличается японское мраморное мясо от всего остального, как его производят и какое мясо может называться Кобе.

— Немного истории —

Еще 180 лет назад никто даже и не думал, что о Японии заговорят как о производителе лучшей в мире говядины. С 7 века употребление в пищу мяса было запрещено. Поворотным моментов в истории стала середина 19 века, когда запрет, наконец, был снят. Обособленность и изоляция рогатого скота в течение длительного времени провели естественный отбор лучше любого селекционера. Доминирующими стали животные мясных пород, отличающиеся высоким содержанием внутримышечного жира.

— Классификация —

Вагю в переводе означает «японская корова». Под этим термином понимают семейство пород коров, генетически предрасположенных к мраморности. Говядину Вагю классифицируют по породам и происхождению. К наиболее известным породам группы Вагю относят: Тадзима, Хида, Тоттори, Симанэ, Кочи и Кумамото.

— Стандарты качества —

Удостоиться чести называться Кобе может только мясо из префектуры Хёго. Знаменитое японское мясо производят строго из бычков породы Тадзима. Бычок должен родиться в префектуре Хёго. Дальнейшее вскармливание допускается только в пределах этой же территории. Закалывание бычка также осуществляется на бойнях префектуры Хёго. Весь процесс настолько регламентирован, что, когда говядина продается в магазин или в ресторан, ей присваивается 10-значный идентификационный номер, указывающий на подлинность бычка.

— Мраморность —

Общий вес туши должен составлять от 230 до 470 кг. Другим главным критерием оценки Кобе является мраморность. Согласно японской классификации мясо должно соответствовать категориям качества А или В. По градации мраморности мясу должен быть присвоен ранг не ниже 4.

— Технология выращивания —

За счет условий содержания животного и особенностей технологий откорма вкрапления внутримышечного жира распределяется по мясу так, что получается особый рисунок мяса, напоминающий мрамор. В результате мясо приобретает исключительно нежную структуру. Чистые луга, свежий воздух и особая диета лишь видимая часть технологии выращивания «мраморных бычков». По разным версиям спецпрограмма также включает вибромассаж, пиво, саке и прослушивание классической музыки. Как выращивание происходит на самом деле — производственная тайна. Доподлинно известно лишь то, что бычок должен быть кастрирован или быть девственником, для выращивания животного не используется никаких стимуляторов, бычок ведет малоподвижный образ жизни и изолирован от воздействий, оказывающих стресс.

— Другое Кобе —

Со временем технологию выращивания бычков семейства Вагю начали осваивать Америка и Австралия. Американская версия Кобе появилась на свет в результате скрещивания бычков Тадзима с Ангусом. В Австралии разводят как чистокровных, так скрещенных Вагю, но для выращивания местные фермеры придерживаются своих технологий. Американское Вагю обозначается маркировкой American Style Kobe Beef, австралийское именуется как Australian Wagyu. Но все необходимые примечания зачастую неукоснительно соблюдаются лишь в той стране, где мясо произвели. Во всех остальных случаях при попадании на витрину магазина или в меню ресторана, как правило, у названия мяса остается только известное всем Вагю или Кобе.

— Где попробовать —

Кобе относится к сортам элитного мяса и в магазине такого мяса не купишь. В Японии стоимость одного килограмма Кобе начинается примерно от 150 долларов. Если вы все-таки решили отведать Кобе, выбирайте места, где представлено мясо австралийского производства, поскольку оно наиболее приближено к оригиналу. Родословную мяса лучше разузнать заранее, а не после того, когда принесли счет. Гурманам, задавшимся целью попробовать непременно подлинный Кобе, придется включить в бюджет дегустации билеты до Японии.