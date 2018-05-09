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Рулет «ISPAHAN»
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Рулет «ISPAHAN» 

Passion.ru 42 минуты назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
(3 порции)
Для теста:
Вода — 35 г  Молоко — 35 г  Соль — 1 г  Масло сливочное — 25 г  Мука — 25 г  Яйца — 5 штук
Сахар — 40 г  Мука рисовая — 10 г  Пюре малины — 10 г  Для крема:
Сливки 25 г  Маскарпоне — 60 г  Сахарная пудра — 10 г  Пюре из малины — 7 г  Ликёр личи — 2,5 г  Розовая вода — 2,5 г  Для мусса:
Сливки — 50 г  Молоко — 20 г  Белый шоколад — 30 г  Ликёр личи — 3 г  Вода розы — 1 г  Малина пюре — 10 г  Соус из малины:
Малина — 100 г  Сахар — 10 г  Приготовление:
Тесто. Вскипятить воду и молоко, добавить муку, замешать как заварное тесто. Ввести в массу яйца, масло, сахар и рисовую муку рисовую. Добавить в тесто пюре малины. Выложить все на силиконовый коврик, убрать на 10 минут в духовку при температуре 180 градусов. Крем. Сливки взбить, убрать в холодильник. Отдельно взбить маскарпоне, сахарную пудру, пюре из малины, ликёр личи, воду розы. В эту массу ввести сливки. Крем выложить на готовое тесто, свернуть в рулет. Мусс. Все ингредиенты кипятить в течение 3 минут (сначала растопить шоколад, потом добавлять все остальное). Взбить массу венчиком и залить в сифон. Подача. Готовый рулет порезать на 3 части (3 порции). Одну из частей выложить на тарелку, украсить соусом из малины. Выложить на тарелку консервированную личи. Украсить лепесткам роз, муссом, свежей малиной и посыпать песочной крошкой.
Фото: архив ресторана
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