Рулет «ISPAHAN»

Вам понадобится:

(3 порции)

Для теста:

Вода — 35 г Молоко — 35 г Соль — 1 г Масло сливочное — 25 г Мука — 25 г Яйца — 5 штук

Сахар — 40 г Мука рисовая — 10 г Пюре малины — 10 г Для крема:

Сливки 25 г Маскарпоне — 60 г Сахарная пудра — 10 г Пюре из малины — 7 г Ликёр личи — 2,5 г Розовая вода — 2,5 г Для мусса:

Сливки — 50 г Молоко — 20 г Белый шоколад — 30 г Ликёр личи — 3 г Вода розы — 1 г Малина пюре — 10 г Соус из малины:

Малина — 100 г Сахар — 10 г Приготовление:

Тесто. Вскипятить воду и молоко, добавить муку, замешать как заварное тесто. Ввести в массу яйца, масло, сахар и рисовую муку рисовую. Добавить в тесто пюре малины. Выложить все на силиконовый коврик, убрать на 10 минут в духовку при температуре 180 градусов. Крем. Сливки взбить, убрать в холодильник. Отдельно взбить маскарпоне, сахарную пудру, пюре из малины, ликёр личи, воду розы. В эту массу ввести сливки. Крем выложить на готовое тесто, свернуть в рулет. Мусс. Все ингредиенты кипятить в течение 3 минут (сначала растопить шоколад, потом добавлять все остальное). Взбить массу венчиком и залить в сифон. Подача. Готовый рулет порезать на 3 части (3 порции). Одну из частей выложить на тарелку, украсить соусом из малины. Выложить на тарелку консервированную личи. Украсить лепесткам роз, муссом, свежей малиной и посыпать песочной крошкой.

Фото: архив ресторана