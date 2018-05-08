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Вечно голодные: продукты, которые помогут дольше не есть
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Вечно голодные: продукты, которые помогут дольше не есть 

Harper’s Bazaar 41 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вроде только что поели, а уже ловите себя на мысли о том, что надо бы подкрепиться? Причин здесь может быть множество, и одна из них — выбор неправильных, пустых с точки зрения пищевой ценности, перекусов. Так что ориентируйтесь на список ниже: эти продукты точно помогут вам дольше чувствовать себя бодрыми.
Зеленый чай  Здесь ключевую роль играют два ингредиента — кофеин и катехин: первый помогает сжигать жиры и сдерживать аппетит, а второй существенно ускоряет метаболизм. Так что регулярно устраивайте себе чайные церемонии: это отличный способ совместить приятное с полезным.
Имбирь
Добавляйте его в тот же зеленый чай — не пожалеете. Исследования показывают, что именно имбирь позволяет контролировать уровень гормона лептина, который как раз и регулирует процессы энергетического обмена.
Семена чиа  Снижают аппетит и буквально заполняют желудок — лишний раз потянуться за шоколадкой просто не захочется. Добавляйте их в смузи, каши или даже полезные десерты: получится невероятно вкусно.
Авокадо
Весь секрет — в олеиновой кислоте, которая сдерживает аппетит и позволяет снизить количество потребляемых калорий. Исследования американских ученых показывают: люди, съевшие во время ланча авокадо, спустя три часа едят на сорок процентов меньше (так что учимся работать на перспективу).
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