Россельхознадзор предотвратил ввоз более 86 тонн опасных овощей в Оренбургскую область

Россельхознадзор на российско–казахстанском участке государственной границы РФ пресек незаконный ввоз более 86 тонн и 12520 штук подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации из Республик Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

На автодорогах по направлению к пунктам пропуска Акбулакского района, Орска и Светлинского района 3 мая задержали 3 автомобиля, перевозивших 1,5 тонны свежего лука-порея из Кыргызстана, 20 тонн свежих овощей (репчатого лука, моркови и белокочанной капусты) и 520 саженцев роз в количестве 520 штук из Казахстана, уточняет издание «56 медиа».

На лук-порей отсутствовали сопроводительные документы, на свежие овощи сведения в сертификате не соответствовали информации в транспортных накладных, на саженцы роз не было фитосанитарного сертификата и документов на посадочный материал.

Собственником лука-порея было принято решение об уничтожении. Его уничтожили путем перемешивания с грунтом на полигоне в Соль-Илецком городском округе. Свежие овощи и саженцы роз были возвращены в Казахстан.

На следующий день на автодорогах по направлению к пунктам были задержаны 4 автомобиля, перевозившие более 63 тонн репчатого лука из Кыргызстана, а также 1,4 тонны томатов и огурцов из Казахстана.

В этот же день на железнодорожной станции Илецк-1 в вагоне поезда сообщением Ташкент — Уфа пресекли ввоз свежего перца, грецких орехов и семян кунжута общим весом 80 килограммов и 12 тыс. штук свежего базилика из Узбекистана.

На перец, базилик, орехи и семена кунжута отсутствовали сопроводительные документы, на томаты, огурцы и репчатый лук фитосанитарные сертификаты были оформлены не полностью. Кроме того, при проведении осмотра в семенах кунжута был обнаружен карантинный объект — повилика.

Собственником перца, базилика, грецких орехов и семян кунжута было принято решение об уничтожении. Семена кунжута сожгли, а остальную продукцию уничтожили путем перемешивания с грунтом на полигоне. Репчатый лук, томаты и огурцы вернули обратно в страны отправления. По фактам нарушения правил ввоза возбудили дела об административных правонарушениях.