Ещё
Россельхознадзор предотвратил ввоз более 86 тонн опасных овощей в Оренбургскую область
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россельхознадзор предотвратил ввоз более 86 тонн опасных овощей в Оренбургскую область 

Rambler News Service 2 часа назад
Россельхознадзор на российско–казахстанском участке государственной границы РФ пресек незаконный ввоз более 86 тонн и 12520 штук подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации из Республик Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
На автодорогах по направлению к пунктам пропуска Акбулакского района, Орска и Светлинского района 3 мая задержали 3 автомобиля, перевозивших 1,5 тонны свежего лука-порея из Кыргызстана, 20 тонн свежих овощей (репчатого лука, моркови и белокочанной капусты) и 520 саженцев роз в количестве 520 штук из Казахстана, уточняет издание «56 медиа».
На лук-порей отсутствовали сопроводительные документы, на свежие овощи сведения в сертификате не соответствовали информации в транспортных накладных, на саженцы роз не было фитосанитарного сертификата и документов на посадочный материал.
Собственником лука-порея было принято решение об уничтожении. Его уничтожили путем перемешивания с грунтом на полигоне в Соль-Илецком городском округе. Свежие овощи и саженцы роз были возвращены в Казахстан.
На следующий день на автодорогах по направлению к пунктам были задержаны 4 автомобиля, перевозившие более 63 тонн репчатого лука из Кыргызстана, а также 1,4 тонны томатов и огурцов из Казахстана.
В этот же день на железнодорожной станции Илецк-1 в вагоне поезда сообщением Ташкент — Уфа пресекли ввоз свежего перца, грецких орехов и семян кунжута общим весом 80 килограммов и 12 тыс. штук свежего базилика из Узбекистана.
На перец, базилик, орехи и семена кунжута отсутствовали сопроводительные документы, на томаты, огурцы и репчатый лук фитосанитарные сертификаты были оформлены не полностью. Кроме того, при проведении осмотра в семенах кунжута был обнаружен карантинный объект — повилика.
Собственником перца, базилика, грецких орехов и семян кунжута было принято решение об уничтожении. Семена кунжута сожгли, а остальную продукцию уничтожили путем перемешивания с грунтом на полигоне. Репчатый лук, томаты и огурцы вернули обратно в страны отправления. По фактам нарушения правил ввоза возбудили дела об административных правонарушениях.
Rambler News Service: последние новости
Минэкономразвития прорабатывает вопрос о введении квот на импорт пальмового масла Кейт Миддлтон родила принцу Уильяму третьего ребёнка ЛДПР выпустила против введения курительных комнат в аэропортах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал26
Ужасная трагедия Кая из «Снежной королевы»2
Простой тест покажет, насколько вы умны25
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями24
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х66
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды Красота
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение