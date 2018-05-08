В Британии будут продавать мясо для тех, кому противно его трогать

Как вы относитесь к тому, что во время готовки приходится прикасаться к сырому мясу? Если вы один из брезгливых миллениалов, которых воротит от такой мысли, то у нас для вас хорошие новости. Сеть британских супермаркетов Sainsbury’s представила новую «бесконтактную» упаковку для курятины. Не пачкая руки и никак не контактируя с содержимым, потребитель может разорвать пачку и отправить курицу прямиком на сковороду.

Источник: INews

Новая упаковка для мяса touch-free от Sainsbury’s представляет собой всем известный дой-пак — пластиковый пакет с донышком, который в наполненном виде может стоять вертикально.

Такую упаковку придумали французы в 60-е годы, и с тех пор она стала невероятно популярной у потребителей. В дой-паках продаются самые разнообразные товары — от моющих средств до пищевых продуктов. А теперь еще и мясо.

Британский ретейлер принял решение выпускать мясо в дой-паках после того, как многочисленные опросы показали: потребителям младше 35 лет неприятна любая перспектива контактировать с сырой продукцией.

Молодежь в Британии в основном питается вне дома, поэтому опыт приготовления еды на собственной кухне у нее минимальный. Возможно, именно поэтому молодые люди очень боятся трогать сырое мясо. Одна из участниц опроса даже рассказала, что перед тем, как готовить курятину, обычно обрабатывает ее антибактериальным спреем.

На сырой тушке курицы действительно немало микроорганизмов, в том числе кампилобактер и сальмонелла, которые могут привести к тяжелым пищевым отравлениям. При употреблении еды, зараженной сальмонеллами, развиваются такие симптомы, как понос, горячка, рези в животе, тошнота и рвота. Кампилобактеры также вызывают понос, но при этом могут вывести человека из строя на целых 10 дней и вызвать сильнейшие боли в животе. Заражение кампилобактерами может также иметь долгосрочные последствия для здоровья: ослабление мышц, поражение нервной системы, артрит и синдром Гийена — Барре.

Как показали исследования, 90% людей моют сырую курицу перед приготовлением. И очень зря. Мойка не удаляет бактерии с мяса, а только распыляет их по помещению. Ведь все, что нужно сделать, чтобы не заразиться, — это просто подвергнуть курицу тепловой обработке.