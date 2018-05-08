Рецепт дня: Вареники с творогом 

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня легендарное украинское блюдо — вареники.
Что понадобится:
Для теста:
— 250 мл кипятка
— 300 г муки
— 1/2 ч. л. соли
— 1/3 ч. л. соды
— 2 ст. л. растительного масла
Для начинки:
— 1 кг творога (лучше домашнего)
— щепотка соли или несколько столовых ложек сахара (в зависимости от того, какие вареники — сладкие или соленые — вы предпочитаете)
Как готовить:
Просейте муку, растворите в кипятке соль и соду, добавьте растительное масло и влейте эту смесь в муку. Быстро замесите тесто. Как следует вымесите его, чтобы оно стало однородным, гладким, эластичным. Оставьте отдохнуть минут на 40 под полотенцем или в пакете. Смешайте творог с сахаром или солью. Если он слишком рассыпчатый, можно добавить одно яйцо.
Дальше все просто и понятно любой хозяйке: раскатываете тесто в тонкий пласт, стаканчиком вырезаете кружочки, кладете в центр каждого начинку и защипываете края. Подпылять стол мукой не нужно, иначе тесто станет более плотным.
Вскипятите в кастрюле достаточное количество воды, чуть подсолите ее. Выкладывайте вареники партиями и варите около 5 минут. Заварное тесто быстро проваривается, при этом сохраняя аппетитный внешний вид, оставаясь аккуратным и гладким. Подавайте вареники с прохладной густой сметанкой. Помогите, как там говорил Кузнечик из фильма «В бой идут одни старики»? «Солдатская заповедь: подальше от начальства, поближе к кухне. Потопали!»