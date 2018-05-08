Рецепт дня: Вареники с творогом

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня легендарное украинское блюдо — вареники.

Что понадобится:

Для теста:

— 250 мл кипятка

— 300 г муки

— 1/2 ч. л. соли

— 1/3 ч. л. соды

— 2 ст. л. растительного масла

Для начинки:

— 1 кг творога (лучше домашнего)

— щепотка соли или несколько столовых ложек сахара (в зависимости от того, какие вареники — сладкие или соленые — вы предпочитаете)

Как готовить:

Просейте муку, растворите в кипятке соль и соду, добавьте растительное масло и влейте эту смесь в муку. Быстро замесите тесто. Как следует вымесите его, чтобы оно стало однородным, гладким, эластичным. Оставьте отдохнуть минут на 40 под полотенцем или в пакете. Смешайте творог с сахаром или солью. Если он слишком рассыпчатый, можно добавить одно яйцо.

Дальше все просто и понятно любой хозяйке: раскатываете тесто в тонкий пласт, стаканчиком вырезаете кружочки, кладете в центр каждого начинку и защипываете края. Подпылять стол мукой не нужно, иначе тесто станет более плотным.

Вскипятите в кастрюле достаточное количество воды, чуть подсолите ее. Выкладывайте вареники партиями и варите около 5 минут. Заварное тесто быстро проваривается, при этом сохраняя аппетитный внешний вид, оставаясь аккуратным и гладким. Подавайте вареники с прохладной густой сметанкой. Помогите, как там говорил Кузнечик из фильма «В бой идут одни старики»? «Солдатская заповедь: подальше от начальства, поближе к кухне. П­отопали!»