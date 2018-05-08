Есть ли польза: разбираемся, из чего состоят готовые завтраки

WMJ.ru решил разобраться в этом непростом вопросе, посетив мероприятие под названием Grain Trail («Путь зерна»), прошедшее не так давно в Лондоне по инициативе компании «Нестле». В ходе иммерсивного шоу мы узнали, как и из чего производят готовые завтраки Fitness, Nesquik, Kosmostars, Gold. То есть весь их путь — от поля до тарелки.

С чего все начинается

Усадив нашу редакцию на велосипеды, организаторы мероприятия предложили «проехаться» по сельской местности, где выращивают зерно для будущих завтраков. Производство хлопьев начинается задолго до переработки на заводе. На бескрайних полях под ласковым солнцем растет натуральное зерно, которое в конце концов собирает комбайн и довозит до фабрики. И после — начинается самое интересное.

Процесс переработки

Надо сказать, мы и сами были скептически настроены к тому, что хлопья из пакетика могут быть натуральными. Но демонстрация процесса переработки зерна показала, что в нем оставляют самое ценное — внешнюю оболочку, богатую микроэлементами и клетчаткой.

В результате, стереотип о том, что готовые завтраки ведут к ожирению, происходит из-за нашей нелюбви читать этикетки в магазинах. А зря! Сегодня производители не боятся снабжать хлопья ненужными ингредиентами и, конечно же, сахаром. «Нестле» в этом плане все-таки старается заботиться о своем потребителе.

— рассказал Джон Атанатос, руководитель отдела по вопросам питания, регулирования и научных исследований Cereal Partners Worldwide.

А что говорят исследования

Слова Джона лишний раз подтверждают научные сведения о том, что люди, завтракающие хлопьями, имеют более сбалансированный вес по сравнению с теми, кто вообще пропускает завтрак.

При этом стоит отметить, что подобные приемы пищи играют очень важную роль — они наполняют организм энергией на весь день и обеспечивают поступление необходимых питательных веществ. Еще один плюс хлопьев в том, что их всегда можно скрасить другими полезными ингредиентами: йогуртом, фруктами, орехами или медом.

А как завтракаешь ты? Делись идеями полезных блюд в комментариях!

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK