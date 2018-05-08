Объем импорта пальмового масла в Россию в I квартале 2018 года составил 266,5 тыс. тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года ввоз продукции увеличился на 35,8%.
Представитель Минсельхоза сообщил RNS, что использование пальмового масла является общемировой практикой.
«Применение масла пальмового как ингредиента для производства широкого спектра пищевой продукции является общемировой тенденцией и обусловлено его технологическими свойствами (природной полутвердой консистенцией, стабильностью к окислительной порче, отсутствию транс-изомеров жирных кислот и др.) при переработке и хранении», — сообщили RNS в министерстве сельского хозяйства.
Ранее замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов заявил о том, что Минсельхоз изучает возможность введения квот на импорт пальмового масла. В Минсельхозе сообщили, что в данный момент вопрос прорабатывает Минэкономразвития.
«Вопрос квотирования масла пальмового в настоящее время прорабатывается в Минэкономразвития России», — сообщил RNS представитель ведомства.