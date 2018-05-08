Россия в январе — марте увеличила объем закупок пальмового масла на 35,8%

Объем импорта пальмового масла в Россию в I квартале 2018 года составил 266,5 тыс. тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года ввоз продукции увеличился на 35,8%.

Представитель Минсельхоза сообщил RNS, что использование пальмового масла является общемировой практикой.

«Применение масла пальмового как ингредиента для производства широкого спектра пищевой продукции является общемировой тенденцией и обусловлено его технологическими свойствами (природной полутвердой консистенцией, стабильностью к окислительной порче, отсутствию транс-изомеров жирных кислот и др.) при переработке и хранении», — сообщили RNS в министерстве сельского хозяйства.

Ранее замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов заявил о том, что Минсельхоз изучает возможность введения квот на импорт пальмового масла. В Минсельхозе сообщили, что в данный момент вопрос прорабатывает Минэкономразвития.

«Вопрос квотирования масла пальмового в настоящее время прорабатывается в Минэкономразвития России», — сообщил RNS представитель ведомства.