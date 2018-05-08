Китайская полиция конфисковала партию поддельной диетической смеси

Нанкин, 8 мая / Синьхуа / — Полиция пров. Цзянсу /Восточный Китай/ выявила партию поддельной диетической смеси, содержащей вредные химические вещества, после обнаружения мастерской по производству поддельных пищевых продуктов.

Диетический порошок под названием «L-Carnitine Coffee» стал популярным диетическим продуктом, продаваемым онлайн. Полиция провела рейд в отношении мастерской по производству данного продукта, и по его результатам арестовала 12 подозреваемых и конфисковала 8 тонн подделки.

Полиция города Хуайань во вторник предостерегла потребителей от покупки этого диетпродукта, добавив, что 10 тонн, изготовленных группировкой, уже было распространено на рынке.

Подделка была обнаружена в 2017 году, когда одна покупательница отправила диетическую смесь на экспертизу в Хуайаньское управление по контролю над продуктами питания и лекарственными средствами, после того, как у нее появились симптомы отравления в виде тошноты и головокружения при употреблении данного продукта.

Экспертиза показала, что смесь не содержала диетический Л-Карнитин, или витамин В11, и вместо него кофе было смешано с сибутрамином гидрохлорида и фенолфталеином.

Как стало известно, эти химические вещества вызывают высокое давление, ускоренное сердцебиение, потерю аппетита, расстройство сна, нарушение функции печени и повреждение слизистой оболочки кишечника. -0-