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Китайская полиция конфисковала партию поддельной диетической смеси
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Китайская полиция конфисковала партию поддельной диетической смеси 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Нанкин, 8 мая /Синьхуа/ — Полиция пров. Цзянсу /Восточный Китай/ выявила партию поддельной диетической смеси, содержащей вредные химические вещества, после обнаружения мастерской по производству поддельных пищевых продуктов.
Диетический порошок под названием «L-Carnitine Coffee» стал популярным диетическим продуктом, продаваемым онлайн. Полиция провела рейд в отношении мастерской по производству данного продукта, и по его результатам арестовала 12 подозреваемых и конфисковала 8 тонн подделки.
Полиция города Хуайань во вторник предостерегла потребителей от покупки этого диетпродукта, добавив, что 10 тонн, изготовленных группировкой, уже было распространено на рынке.
Подделка была обнаружена в 2017 году, когда одна покупательница отправила диетическую смесь на экспертизу в Хуайаньское управление по контролю над продуктами питания и лекарственными средствами, после того, как у нее появились симптомы отравления в виде тошноты и головокружения при употреблении данного продукта.
Экспертиза показала, что смесь не содержала диетический Л-Карнитин, или витамин В11, и вместо него кофе было смешано с сибутрамином гидрохлорида и фенолфталеином.
Как стало известно, эти химические вещества вызывают высокое давление, ускоренное сердцебиение, потерю аппетита, расстройство сна, нарушение функции печени и повреждение слизистой оболочки кишечника. -0-
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