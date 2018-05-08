Как отличить ложный голод от настоящего?

Любой диетолог скажет своему пациенту, желающему похудеть, что есть нужно только тогда, когда вы испытываете настоящий голод. Но мало кто потрудится объяснить, что такое настоящий голод, и каким голод может быть еще. Этот вопрос выходит за рамки диетологии и включает в себя основополагающий психологический аспект.

Ложный голод — это проявление психологической зависимости от еды, нужно уметь его идентифицировать.

Как определить настоящий голод?

В отличии от ложного настоящий физиологический голод проявляется в следующих признаках:

Настоящий голод приходит спустя определенное время после последнего приема пищи, отрезок времени зависит от графика питания, к которому человек привык. Психологический голод может появиться в любое время, даже если трапеза состоялась всего полчаса назад;

Истинный голод будет развиваться по нарастающей, очень медленно. Настоящий голод не настигнет вас спонтанно и резко именно в тот момент, когда вы учуяли запах свежей выпечки, появившееся желание — это не потребность организма, а психологическая прихоть;

При настоящем голоде появляется характерное ощущение в желудке, может проявиться урчание и другие признаки. Сигнал о возникновении ложного голода приходит из головного мозга, он не имеет столь ярких физиологических проявлений;

Настоящий голод не имеет ничего общего с эмоциями, как было сказано выше, при регулярном режиме питания он приходит по часам, спустя 4-6 часов после последнего приема пищи. Желание что-то съесть по причине расстройства, перенесенного стресса, разочарования — это психологический голод;

Утоление физиологического голода всегда приносит ощущение насыщения, морального удовлетворения и даже умиротворения. Поглощение еды в знак дани психологической зависимости не приносит ничего кроме чувства вины за переедание и тяжести в желудке. Наличие чувства стыда за лишнюю трапезу перед самим собой говорит о том, что человекам руководил ложный, а не истинный голод.

Как устоять перед ложным голодом?

Очень часто люди понимают, что испытывают не истинный, а ложный голод, но все равно ему поддаются. Спектр причин огромен — от слабой силы воли до неосознанного перекусывания с последующей негативной оценкой произошедшего. Возьмите на вооружение несколько советов, с ними противостоять психологическому голоду будет несколько проще:

Даже если вы сидите на диете, предполагающей ограничение рациона, делите дневное питание как минимум на пять приемов пищи. Распределите их через равные промежутки времени и шансы испытать психологический голод станут намного ниже;

Научитесь различать голод и жажду, очень часто голод проходит после того, как человек попьет воды;

Используйте в приготовлении пищи минимум соли и приправ, они способствуют повышению аппетита и появлению чувства голода;

Не пренебрегайте завтраком, именно от первого приема пищи зависит то, как пройдет ваш день — в муках голода или без них;

Если возникла необходимость перекусить, то делайте выбор в пользу фруктов, овощей и орехов. Однако помните о том, что яблоки обладают свойством повышать аппетит, а орехи очень калорийные;

Сделайте своим союзником эфирные масла, лучшие ароматы для избавления от чувства голода — это лимон, апельсин и грейпфрут. Эти же масла помогут повысить настроение и избавиться от одной из возможных причин психологического голода — нервного стресса.

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