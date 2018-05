Средиземноморская диета увеличивает «хорошие» кишечные бактерии

Средиземноморская диета считается одной из самых здоровых диет, она снижает риск развития рака предстательной железы и защищает здоровье сердца. Авторы нового исследования считают, что диета может принести пользу кишечнику. Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Актуальность проблемы

Средиземноморская диета состоит из фруктов, овощей, цельного зерна, орехов, рыбы и птицы. Она ограничивает красное мясо, но разрешает стакан красного вина. Ученые считают, что средиземноморская диета увеличивает полезных кишечных бактерий.

Материалы и методы исследования

Исследователи пришли к такому выводу, изучая группу из 20 обезьян. В течение 30 месяцев обезьяны находились на одной из двух диет: средиземноморской диете и западной диете. Обе эти диеты содержали одинаковое количество калорий.

Средиземноморская диета включала рыбий жир, оливковое масло, яйцо, рыбную муку, пшеничную муку, фруктовое пюре, овощные соки и сахарозу.

Западная диета состояла из сала, масла, яиц, говяжьего жира, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и сахарозы.

Чтобы определить, как каждая диета влияет на кишечные бактерии обезьян, исследователи изучали фекальные образцы животных в конце 30-месячного диетического вмешательства.

Результаты научной работы

Результаты исследования показали, что в то время как обезьяны, питающиеся западной диетой, имели 0,5% -ное увеличение «хороших» бактерий в кишечнике, полезных кишечных бактерий обезьян, питающихся средиземноморской диетой, увеличилось до 7%.

«У нас около 2 миллиардов хороших и плохих бактерий, живущих в нашем кишечнике», — говорит Хариом Ядав (Hariom Yadav). «Если бактерии имеют определенный тип и не сбалансированы должным образом, наше здоровье может пострадать. Исследование показало, что хороших бактерий, главным образом Lactobacillus, большинство из которых являются пробиотиками, значительно увеличилось при средиземноморской диете».

Lactobacillus — это дружественные бактерии, которые предотвращают и лечат диарею, и другие гастроэнтерологические заболевания. Эти бактерии можно также найти в ферментированных продуктах, таких как йогурт и в некоторых пищевых добавках.

Результаты исследования открывают путь для будущего изучения того, как средиземноморская диета влияет на здоровье кишечника людей.

Авторы другого исследования утверждают, что физические упражнения могут изменить состав микробиома кишечника.

Литература

Nagpal R. et al. Gut microbiome composition in non-human primates consuming a Western or Mediterranean diet //Frontiers in Nutrition. — 2018. — Т. 5. — С. 28.