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Результаты The Dieline Awards: агентство «Соль» — единственный российский победитель
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Результаты The Dieline Awards: агентство «Соль» — единственный российский победитель 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Креативное агентство «Соль» разработало название, айдентику и дизайн-концепт упаковки сети здорового питания еще осенью 2017 года, а 7 мая в Бостоне на девятом фестивале дизайна упаковки The Dieline Awards стало единственным российским представителем, которому удалось уехать домой с золотой наградой.
Концепт дизайна был нацелен, главным образом, на молодежь, которая не намерена отказываться от всего вкусного ради соблюдения спортивного режима, ведь жесткие ограничения — это скучно. Им нужен вкусный компромисс, который компания VR Group готова им предоставить.
Множество чередований полезных и вкусных ингредиентов, дополненное неожиданными появлениями фруктов и овощей в привычных рецептах, легло и в основу визуального языка. Здоровое питание перестало быть скучным и однообразным. Теперь его многообразие ограничивается только пределами вашего воображения.
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Проект агентства «Соль» получил золото в категории Fresh Food за разработку айдентики и дизайн-концепта упаковки. Отмечается, что «Соль» стали единственными лауреатами фестиваля от России.
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