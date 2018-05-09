Курочка в фольге: вкусный рецепт на скорую руку

Весна, так и тянет на природу на пикник. Захотелось приготовить курочку и поехать в лес отдохнуть. Буквально за час я приготовила такую курочку с помощью быстрого помощника от «Махеевъ». В этот раз — это кетчуп чили.

курочка

Мне потребуются такие ингредиенты:

небольшая курица,

кетчуп чили от «Махеевъ»,

прованские травы,

соль, перец, чеснок.

курица

Кетчуп чили от «Махеев» всегда у меня под рукой.

кетчуп

Приготовление

Солим, натираем курицу чесноком, прованскими травами, кетчупом. Заворачиваем в фольгу и помещаем в разогретую духовку. Готовим на среднем огне минут 50-60.

курица

Разделываем на куски и срочно на пикник, наслаждаться природой и ароматной курочкой. Спасибо «Махеевъ» за отличную продукцию.

курица