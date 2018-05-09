Курочка в фольге: вкусный рецепт на скорую руку 

Весна, так и тянет на природу на пикник. Захотелось приготовить курочку и поехать в лес отдохнуть. Буквально за час я приготовила такую курочку с помощью быстрого помощника от «Махеевъ». В этот раз — это кетчуп чили.
курочка
Мне потребуются такие ингредиенты:
небольшая курица,
кетчуп чили от «Махеевъ»,
прованские травы,
соль, перец, чеснок.
курица
Кетчуп чили от «Махеев» всегда у меня под рукой.
кетчуп
Приготовление
Солим, натираем курицу чесноком, прованскими травами, кетчупом. Заворачиваем в фольгу и помещаем в разогретую духовку. Готовим на среднем огне минут 50-60.
курица
Разделываем на куски и срочно на пикник, наслаждаться природой и ароматной курочкой. Спасибо «Махеевъ» за отличную продукцию.
курица