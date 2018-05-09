Овощные голубцы с кремом из сельдерея

Вам понадобится:

(на 4 порции)

Для фарша:

Шампиньоны — 50 гр Соевый соус — 10 гр Масло растительное — 25 гр Лук репчатый — 50 гр Морковь — 50 гр Перец болгарский — 50 гр Брокколи — 80 гр Белокочанная капуста — 50 гр Вешенки — 50 гр Томаты в собственном соку — 100 гр Вяленые томаты — несколько штук

Сахар, соль, кориандр — по вкусу

Для голубцов:

Салат айсберг (или латук/радичио), крупные листья — 250 гр Сметана — по вкусу

Для пюре из сельдерея:

Корень сельдерея — 600 гр Соевое молоко — 50 гр Растительное масло — 50 гр Шафран, карри и соль — по вкусу

Приготовление:

Для фарша мелко нарезать овощи кубиком, и, закладывая их с учетом времени приготовления, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить соевый соус, специи и томаты в собственном соку и протомить 5-10 минут на слабом огне под крышкой. Листья айсберга обдать кипятком до размягчения. Сформировать голубцы. Прогреть голубцы на пару в течение пары минут. Сельдерей нарезать небольшими кусками. Залить холодной водой и поставить на огонь, после закипания варить 5 минут. Слить воду, заново залить холодной и варить до готовности. Откинуть на сито, превратить в пюре с помощью блендера. Добавить соевое молоко, растительное масло и специи до золотистого цвета и пряного насыщенного вкуса. Тщательно перемешать. Можно приступать к сервировке! На тарелке расположить пюре из корня сельдерея, сверху положить голубцы. Украсить блюдо лепестками из фенхеля, кресс-салатом и шпинатом-фри. Подавать со сметаной.

Фото: архив ресторана