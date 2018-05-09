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Овощные голубцы с кремом из сельдерея
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Овощные голубцы с кремом из сельдерея 

Passion.ru 42 минуты назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
(на 4 порции)
Для фарша:
Шампиньоны — 50 гр  Соевый соус — 10 гр  Масло растительное — 25 гр  Лук репчатый — 50 гр  Морковь — 50 гр  Перец болгарский — 50 гр  Брокколи — 80 гр  Белокочанная капуста — 50 гр  Вешенки — 50 гр  Томаты в собственном соку — 100 гр  Вяленые томаты — несколько штук
Сахар, соль, кориандр — по вкусу
Для голубцов:
Салат айсберг (или латук/радичио), крупные листья — 250 гр  Сметана — по вкусу
Для пюре из сельдерея:
Корень сельдерея — 600 гр  Соевое молоко — 50 гр  Растительное масло — 50 гр  Шафран, карри и соль — по вкусу
Приготовление:
Для фарша мелко нарезать овощи кубиком, и, закладывая их с учетом времени приготовления, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить соевый соус, специи и томаты в собственном соку и протомить 5-10 минут на слабом огне под крышкой. Листья айсберга обдать кипятком до размягчения. Сформировать голубцы. Прогреть голубцы на пару в течение пары минут. Сельдерей нарезать небольшими кусками. Залить холодной водой и поставить на огонь, после закипания варить 5 минут. Слить воду, заново залить холодной и варить до готовности. Откинуть на сито, превратить в пюре с помощью блендера. Добавить соевое молоко, растительное масло и специи до золотистого цвета и пряного насыщенного вкуса. Тщательно перемешать. Можно приступать к сервировке! На тарелке расположить пюре из корня сельдерея, сверху положить голубцы. Украсить блюдо лепестками из фенхеля, кресс-салатом и шпинатом-фри. Подавать со сметаной.
Фото: архив ресторана
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