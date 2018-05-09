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Осторожно, отрава! Блюда, которые нельзя разогревать повторно
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Осторожно, отрава! Блюда, которые нельзя разогревать повторно 

Anews 58 минут назад
Фото: Anews
Микроволновка — удобный способ сделать приготовленную ранее пищу снова теплой. Однако далеко не все продукты и блюда стоит подвергать такому воздействию, поскольку некоторые из них не только лишаются своих полезных свойств, но и становятся опасными.
Грибы
Этот продукт сам по себе проблемный, поскольку не всегда усваивается организмом, хотя и содержит множество белков и аминокислот. После повторного разогрева имеющийся в грибах белок меняет свою структуру, что способно спровоцировать вздутие и боли в животе. Курица
В случае разогрева блюд с этим мясом происходит изменение структуры белка, что может впоследствии привести к нарушению пищеварения. Именно поэтому лучше использовать холодную курицу, например, грудинку кладут в салат, а котлеты способны стать ингредиентом сэндвича. Яйца
Хотя немногие станут разогревать омлет или яичницу, все же стоит знать, что после микроволновки яйца могут стать токсичными. Именно поэтому пускать их в ход стоит сразу или довольствоваться холодным блюдом. Рис  Помимо ряда полезных аминокислот и витаминов, в рисе также имеются споры бактерий, которые никуда не деваются в том числе после варки. Если после непосредственно приготовления блюдо оставить при комнатной температуре, вредные микроорганизмы начнут активными темпами размножаться, а это уже угрожает пищевым отравлением. Лучше не оставлять рис без холодильника больше часа и хранить блюдо всего порядка суток. Картофель
В разогретом виде картофель лишается своих полезных свойств и вкусовых качеств, а в отдельных случаях может служить одной из причин ботулизма, если в условиях комнатной температуры хранить его в фольге. Поэтому жареный картофель или пюре лучше съедать сразу. Сельдерей
Это растение отлично подходит для супов, но лишь пока тарелка с таковыми не окажется в микроволновке. Сельдерей в большинстве своем содержит не представляющие угрозы нитраты, но в случае нагревания они трансформируются в токсичные нитриты и, кроме того, опасные канцерогенные нитрозамины. Свекла
Даже после попадания в борщ этот овощ может сохранять целый перечень полезных свойств. Однако разогревать содержащие свеклу угощения не стоит, поскольку в ней тоже имеются нитриты. Наиболее полезна она в свежем виде.]]>
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