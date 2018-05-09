10 простых и полезных блюд для пикника

Май — идеальное время, чтобы организовать отдых на природе и сполна насладиться солнечной погодой и летними блюдами в компании самых близких. Делимся вкусными, простыми и полезными рецептами, которые стоит взять на заметку.

Ваш пикник приобретет настоящий итальянский колорит, если вы возьмете с собой эти легкие рулетики и бутылку хорошего вина.

1. В миске перемешайте сливочный сыр, сухари, пармезан, два перца.

2. Распределите 1/3 смеси на тортилью.

3. В центр выложите 3 кусочка сыра Проволоне один за другим.

4. После сыра выкладывайте салями, а затем — пепперони. Сверху положите листья салата.

5. Сверните ролл и отправьте в холодильник. Проделайте то же с другими двумя тортильями.

6. Разрежьте роллы на небольшие кусочки и подавайте.

Необыкновенно вкусный снэк, который просто сделать самостоятельно и удобно взять с собой на прогулку.

1. Подготовьте форму для запекания, застелив ее пергаментной бумагой и слегка смазав маслом.

2. В миске смешайте хлопья, измельченные крендельки и колотый арахис.

3. В небольшой сковороде смешайте карамельки, арахисовое масло и сливки. На среднем огне 10-15 минут готовьте смесь, помешивая, пока она не станет мягкой, однородной консистенции.

4. В сковороду добавьте смесь из хлопьев с орехами. Перемешайте ингредиенты.

5. Перелейте смесь в форму и оставьте остывать на пару часов, пока все не застынет. Разрежьте на 10-12 батончиков.

6. Батончики полейте сверху шоколадным соусом. Оставьте готовые батончики на час, чтобы шоколад застыл.

Ничего проще и вкуснее не придумаешь: 5 минут на приготовление, и закуска для идеального пикника готова.

1. Приготовьте тортеллини согласно инструкции на упаковке. Смешайте готовые тортеллини с соусами, переложите в плотно закрывающийся пластиковый пакет и оставьте в холодильнике на пару часов.

2. Когда тортеллини пропитаются маринадом, выньте их из пакета и дайте немного высохнуть.

2. На каждую шпажку, как на картинке, нанизывайте все ингредиенты.

Эти нежные рулетики ничуть не уступят традиционным крылышкам Баффало, вот только есть их гораздо удобнее.

1. В миске смешайте сыры со сметаной.

2. Мясо курицы заправьте соусом Баффало.

3. На тортилью распределите равное количество курицы и сырной смеси.

4. Сверните тортилью и проделайте тоже самое с остальными лепешками. Переложите все в холодильник.

5. Разрежьте роллы на небольшие кусочке и подавайте, посыпав зеленым луком.

Никогда еще фаст-фуд не был настолько полезным! Ваши друзья, следящие за фигурой, высоко оценят такое блюдо для пикника.

1. Авокадо нарежьте дольками.

2. Приготовьте кляр: смешайте молоко, специи и темпурную муку до однородной массы.

3. Поставьте сковороду с маслом разогреваться. Дольки авокадо обмакивайте в кляр, затем в муку, после чего обжаривайте около 3 минут.

4. Готовые дольки в кляре перекладывайте на тарелку, застеленную несколькими бумажными салфетками, чтобы впитался лишний жир.

С такой легкой и полезной закуской вам не придется нарушать свой здоровый рацион даже на пикнике.

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 градусов. Подсушите кусочки багета.

2. Переложите их на решетку или на доску, чтобы они остыли. Намажьте каждый кусочек маслом, сверху выложите слой редиса и приправьте тартинки солью с перцем.

Ваши друзья-мясоеды по достоинству оценят эти сытные и пикантные мини-кебабы.

1. В миске смешайте йогурт, карри, сахар, соевый соус, куркуму, сок и цедру лайма, кориандр, соль и перец.

2. Свиную вырезку замаринуйте и оставьте в холодильнике на несколько часов.

3. Разогрейте гриль. На шпажки нацепите по 4 кусочка мяса, 2 черри, 1 шампиньон, чередуя свинину с овощами (как на картинке ниже). Обмажьте каждый шашлычок оливковым маслом.

4. Готовьте шашлычки на гриле 12-15 минут, переворачивая каждые 3-4 минуты. Подавайте, посыпав мелко нарубленной свежей кинзой.

Идеальная и удобная закуска для пикника. Испанский сыр Манчего можно заменить любым твердым сыром.

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 градусов. Подготовьте противень, застелив его пергаментной бумагой.

2. На столе, присыпанным мукой, раскатайте тесто. Сформируйте 24 кружочка и слегка потыкайте их вилкой. Переложите на противень и отправьте его в морозилку на 10 минут.

3. В центр каждого кружочка выкладывайте горчицу, сыр, кружок помидора. Смажьте все тарталетки оливковым маслом и приправьте солью и перцем.

4. Выпекайте тарталетки около получаса, пока тесто не станет золотистым. Перед подачей охладите на решетке.

5. Подавайте, посыпав свежей мелко нарезанной кинзой.

Отличная оригинальная закуска для тех, кто обожает горячую кукурузу. Ничего лишнего: только полезные ингредиенты!

1. В небольшой сковороде разогрейте масло, чеснок и чили и обжарьте в течение 2-3 минут. Добавьте соль и тертую цедру лайма.

2. Отварите кукурузу в подсоленной воде в течение 5-8 минут. Обсушите и разрежьте на небольшие кусочки в форме роллов.

3. Заправьте кукурузу получившимся соусом. Подавайте по желанию вместе с дольками лайма.

Это по-настоящему летнее итальянское блюдо понравится самым требовательным гурманам.

1. Поставьте духовку разогреваться на 220 градусов. Подготовьте форму для запекания. В ней раскатайте тесто.

2. Пальцами сформируйте в тесте небольшие углубления. Распределите по тесту оливковое масло, абрикосы и козий сыр, слегка продавливая ингредиенты внутрь теста. Приправьте солью и перцем.

3. Выпекайте фокаччу до золотистой корочки около получаса. Затем оставьте охлаждать на решетке в течение 15 минут.

4. Выложите на фокаччу кусочки прошутто и рукколу. Разрежьте блюдо на 10-12 кусочков.