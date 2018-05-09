Сплошное преимущество: низкокалорийные продукты, помогающие похудеть

Многие желают избавиться хотя бы от пары килограммов, чтобы выглядеть еще прекрасней. Однако для этого не всегда нужно отказываться от еды и изнурять себя тренировками. Иногда достаточно заменить тяжелую пищу достаточно вкусными и низкокалорийными продуктами, которые станут отличным союзником в борьбе с лишним весом. Бульоны Куриные, свиные или даже говяжьи бульоны, как правило, достаточно быстро дарят человеку насыщение, притом что одна порция содержит совсем немного калорий. Чтобы блюдо оказалось полезным и легким, готовить его стоит со специями, а также овощами и свежей зеленью. Грейпфрут Пожалуй, лучший вариант низкокалорийного перекуса. К тому же, этот цитрусовый содержит витамины A, C и B, а также клетчатку, которая эффективно выводит из организма шлаки и токсины. Можно делать коктейли на основе грейпфрута или простой сок. Красная фасоль В весеннюю пору важно помнить о белковой составляющей повседневного рациона. Наиболее достойным источником растительного белка служит красная фасоль, имеющая небольшую калорийность. Из продукта отлично получаются как горячие блюда, так и более легкие салаты. Зеленый чай Этот напиток по полезности можно ставить наряду с водой. Зеленый чай, если пить его без сахара, содержит всего 5 ккал, пока на его переваривание организм потратит порядка 20 ккал. Пить напиток стоит и в тех случаях, когда просыпается неуместное чувство голода. Морковь Не так много граждан могут назвать морковь своим любимым блюдом, притом что с ней существует множество вкусных и полезных рецептов. К примеру, взять только карамелизированную морковь с чили, которая может стать отменным ужином, не угрожающим фигуре. На 100 г моркови приходится всего 45 ккал. Стручковая фасоль Отличный продукт для весеннего рациона с низким содержанием калорий. На 100 г продукта приходится всего 30 ккал, а еще он содержит много клетчатки, поддерживая здоровье и помогая усыпить чувство голода. Наиболее вкусные рецепты со стручковой фасолью включают также чеснок и специи. Картофель Картофель в простом виде имеет в составе витамины группы B, витамин C, способствующие снижению давления минералы и, кроме того, крахмал. Если приготовить блюдо правильно, к примеру, запечь в кожуре, то оно не станет ударом для фигуры, содержа всего 80 ккал на 100 г. Запекать его можно с овощами, а также розмарином, перцем или чесноком.