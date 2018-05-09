Ученые назвали самый полезный сок

Краснодар. 9 мая — Новая Кубань. Ученые из США установили, что вишневый сок обладает целым рядом целебных свойств. Проведенные исследования на лабораторных животных и людях показали, что употребление этого напитка способствует улучшению аппетита и нормализации сна. Кроме того, вишневый сок снижает уровень холестерина в крови и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Также употребление этого напитка способно избавить от лишнего веса и улучшить общее состояние организма.

Целебные свойства вишневого сока обусловлены наличием в нем множества витаминов, наиболее важные из них А, С, В1, В2, РР, и антиоксидантов. Также ягоды вишни содержат важные для организма микроэлементы, такие как йод, железо, фосфор и кальций.