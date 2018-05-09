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Блюда-убийцы, которые уничтожают человеческое сердце
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Блюда-убийцы, которые уничтожают человеческое сердце 

Anews 29 минут назад
Фото: Anews
Не так давно американский научный журнал опубликовал список продуктов питания, которые наносят наибольший ущерб сердечно-сосудистой системе. В их число вошли многими любимые конфеты и, к удивлению, продукты, которые рекламируются как часть здорового питания.
Специалисты рекомендуют не только не «увлекаться» гамбургерами, но и сократить их потребление до минимума. Согласно исследованиям профессоров Университета Хофстры совместно с начальником отделения кардиологии в Британской епископальной больнице, сочетание насыщенных жиров и быстрых углеводов оказывает непоправимый вред на здоровье сердца. Стоит также помнить, что не все рестораны быстрого питания используют ингредиенты высокого качества. В число продуктов, содержащих большое количество насыщенных жиров, входят и колбасные изделия или обработанное мясо. Также в таких продуктах может содержаться огромное количество соли.
Увы, но даже потребляя сладкие продукты вы увеличиваете риск заболеваний. Например, конфеты, безалкогольные напитки и подслащенные соки содержат большое количество сахара. Этой же характеристикой обладают и сухие завтраки, которые рекламируют как здоровое питание. ​Опасными считаются блюда, в которых содержатся трансжиры: например, картофель-фри. Проблему трансжиров несет в себе и маргарин, как, соответственно, и продукты, которые его содержат. Также не стоит злоупотреблять диетической газировкой. Согласно последним исследованиям, потребляя напитки с подсластителями, люди съедают больше, а вещества в составе таких напитков повышают риск ожирения.
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