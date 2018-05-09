8 фруктов с высоким содержанием сахара

«Яблоко на ужин — и врач не нужен», — гласит старая поговорка, но для хорошего здоровья важно включать в свой рацион разные фрукты и овощи. Некоторые плоды помимо полезных веществ содержат много сахара. Их называют высокогликемическими — они быстро перевариваются организмом, повышая уровень сахара и инсулина в крови. Последствия от чрезмерного увлечения такими фруктами могут быть самыми разными: от ухудшения резистентности к инсулину и неконтролируемой тяги к сладкому до сильного набора веса и ожирения. Но не стоит полностью исключать эти плоды из пищи: важно помнить о мере. Перед вами 8 фруктов, к употреблению которых следует относиться с умом.

Виноград

Сладкий виноград может стать отличной заменой жирным десертам и конфетам. В одной ягоде этого продукта содержится столько сахара, что она вполне удовлетворит потребности сладкоежек. Чашка винограда (а это около 150 грамм) включает 23 грамма сахара, а большая гроздь — около 40 граммов. Как красный, так и зеленый виноград — питательный продукт, который должен быть частью рациона. 150 грамм этого продукта обеспечивает организм 27% от суточной нормы витамина С и 28% от суточной нормы витамина К. К тому же, виноград содержит ресвератрол — фитонутриент, защищающий клетки организма от влияния свободных радикалов, понижающий кровяное давление и стимулирующий работу сердца.

Манго

По сладкому вкусу манго сразу становится очевидно, что в этом плоде много сахара. Конечно, манго бывают разного размера, но средний фрукт содержит 46 грамм сахара. В манго достаточно глюкозы, фруктозы и сахарозы и, чем лучше созрели фрукты, тем больше в них этих веществ. Вместе с тем, помимо сахара, в манго присутствует клетчатка, ряд минералов и витаминов, главный из которых — витамин А (он так же есть и в других плодах оранжевого цвета — например, в морковке и папайе), поддерживающий работу органов зрения и иммунной системы.

Инжир

Родина инжира — Азия и Ближний Восток, но в настоящее время его выращивают практически во всем мире. Инжир можно употреблять в пищу как в сыром, так и в сушеном виде (в последнем содержится больше калорий и сахара). Как и многие другие фрукты, инжир богат мощными антиоксидантами, помогающими противостоять появлению и развитию заболеваний, в том числе и онкологических. При этом в одном плоде среднего размера содержание сахара составляет около 8 грамм, поэтому инжиром не следует злоупотреблять.

Гранаты

Гранат отличается высоким содержанием сахара: на один стакан очищенных зерен приходится около 24 грамм этого вещества. При этом гранаты содержат уникальное соединение, делающее их самыми полезными фруктами на планете. Это соединение называется пуникалагин. Одним из главных его свойств является мощное противовоспалительное действие. Сокращение воспалительных процессов в организме снижает риск возникновения онкологических заболеваний, в первую очередь — рака простаты и рака молочной железы. Кроме того, гранаты помогают победить артрит, улучшить память, побороть сердечно-сосудистые заболевания.

Бананы

По мере созревания бананов их цвет меняется с зеленого на желтый, а содержание сахара возрастает в несколько раз — это отчетливо ощутимо по изменению вкуса. В спелом банане среднего размера содержится около 14 грамм сахара. Бананы являются отличным источником многих питательных веществ, включая витамин С, витамин В6, калий и клетчатку. Их употребление способствует оздоровлению пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы и почек. Неоспоримое достоинство бананов связано с их мягкой текстурой, благодаря которой из них можно готовить смузи и мороженое, не используя сахар.

Нельзя сказать, что личи — частые гости на нашем столе, но эти экзотические фрукты — завсегдатае тайской кухни. Маленькие плоды с терпким вкусом содержат всего 2,5 грамм клетчатки, в то время как сахар переваливает за отметку в 20 грамм — практически столько же подсластителя в 0,25-литровой баночке Red Bull. В то же время, стаканчик личи приносит организму 100% от суточной нормы витамина С и калий, помогающий противостоять развитию сердечно-сосудистых заболеваний, борющийся с повышенным уровнем холестерина и анемией.

Яблоки

Вот так сюрприз: содержание сахара в среднем яблоке доходит до 19 грамм! Но это не мешает ему оставаться в числе самых популярных фруктов на планете. Яблоки богаты клетчаткой и водой, благодаря чему каждый съеденный фрукт буквально заполняет желудок, даря ощущение сытости и помогая худеть. Кроме того, яблоки полезны для кишечника, сердца и костей. Важное правило: ешьте сезонные яблоки — от них больше пользы, чем в залежалых прошлогодних плодах, и помните о сахаре в их составе.

Ананасы

Ананас — еще один сладкий фрукт, попавший на наши столы из жарких тропиков. И, как и его брат — манго, — необычный завоеватель отличается внушительным содержанием сахара. В одном стакане очищенных ананасовых ломтиков сахар составляет 16 грамм. Между тем, ананасы — единственный известный источник бромелайна — энзима, побеждающего воспалительные процессы, уменьшающего риск развития онкологических заболеваний и улучшающего пищеварение. Кроме того, ананасы входят в топ-10 продуктов, наполняющих организм витамином С. Также эти фрукты содержат витамины группы В, магний и калий. Поэтому сахар — не причина отказываться от ананасов.

Черника

Хотя в чернике есть сахар, она считается суперфудом — в ее состав входит столько антиоксидантов, что всем остальным фруктам и овощам до нее очень далеко. Недавние исследования показали, что употребление черники и яблок уменьшает количество свободных радикалов в организме на 20%. Кроме того, ежедневное потребление 50 г черники помогает справиться с ожирением и снизить количество холестерина на 27%. Лучшего всего включить в рацион свежую чернику, но, если ее сложно найти в вашем регионе, подойдет и замороженный продукт. Но помните, что не стоит есть чернику в большом количестве — на 150 грамм ягод приходится 15 грамм сахара.