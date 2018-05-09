Забудь о филлерах! Как увеличить губы без косметолога?

Если ты мечтаешь, чтобы твои губы были немного объемнее и сексуальные, тогда наша подборка лайфхаков по их увеличению в домашних условиях тебе точно пригодится. Никаких филлеров и инъекций — обещаем!

1. Фейсбилдинг

Немногие знают о том, что обычная гимнастика поможет сделать губы объемнее и соблазнительнее. Называется она фейсбилдинг — это специальный комплекс упражнений, который действительно помогает заметно изменить форму и объем губ. За счет улучшения кровотока губы «наливаются», а мелкие морщинки вокруг уголков разглаживаются. И самое главное — это абсолютно бесплатно и не занимает много времени.

Итак, вот тебе одно из самых эффективных упражнений. Вытяни губы «трубочкой», вдохни и по максимуму напряги мышцы. Замри секунд на 5–7, затем вернись в естественное состояние, медленно выдувая воздух. Выполни не менее 10 раз и повторяй такую разминку каждый день в течение месяца.

2. Правильный макияж

Это самый простой способ. Все, что тебе нужно, — запомнить несколько секретов.

1. Используй хайлайтер. Сияющая галочка над верхней губой добавит объема.

2. Возьми карандаш, подходящий твоему цвету губ, и прорисуй контур чуть выходя за естественный.

3. Забудь про темные оттенки и матовые текстуры, они зрительно уменьшают губы. Используй светлые, розовые и ягодные блески — они добавляют объема за счет влажного сияния.

4. Завершая макияж, добавь решающий штрих — нанеси на середину нижней губы каплю хайлайтера или помаду на тон светлее основного цвета.

5. Нанеси блеск на губы — сияющие частички визуально придадут им дополнительный объем.

3. Вакуумный массажер

Помнишь вакуумную присоску Fullips, которая взорвала Instagram? Кто бы что ни говорил, но эффект от нее есть. За счет усиления кровообращения в зоне воздействия вакуума губы становятся объемнее и ярче (тут и татуаж не нужен). Эффект сохраняется в течение нескольких часов. Всего пару секунд — и твои губы такие же соблазнительные, как у Анджелины Джоли

4. Средства для временного увеличения губ Попробуй специальные средства для увеличения губ на основе гиалуроновой кислоты, масла перечной мяты или камфорного масла.

5. Народные средства

Народные средства не порадуют долгим эффектом, но несколько минут на красивое селфи у тебя точно будет. Итак, записывай: молотая корица, кардамон, перец чили — выбери один из этих ингредиентов и нанеси на влажные губы, держи не больше минуты (иначе можешь получить ожог), а после — наслаждайся wow-эффектом.

6. SPA-процедуры

Легкий пилинг сделает губы более сочными и спелыми. Тут только остается выбрать: купить или приготовить самой. Если ты не любишь заморачиваться, тогда в помощь готовые средства. Если есть желание «постоять у бьюти-плиты», тогда сделай домашний скраб. Для этого смешай сахар и половину чайной ложки жидкого меда, вуаля — пилинг для sweet lips готов.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zabud-o-fillerah-kak-uvelichit-guby-bez-kosmetologa/