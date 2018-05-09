Рита Дакота «развела» мужа

Девушка объяснила, что намеренно давала мужу ПП-блюда, чтобы подготовить организм к поездке в Грецию, где туристы неизбежно пробуют все местные блюда. «А я говорила, что питаться полезно — это может быть еще и ооооочень вкусно! Сам же и убедился, а все мои подписчики тому свидетели. Мы обсуждали рецепты в сторис и видели, как они тебе понравились. Шалость удалась!» — призналась Дакота.

Певица обратилась к читательницам с предложением аналогично доказать своим строптивым половинкам, что правильное питание может быть вкусным. Для этого нужно снять и выложить стори с реакцией возлюбленного на полезные блюда. «Можете использовать мои рецепты или ещё лучше — креативить и придумывать свои!» — посоветовала Рита.