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Рита Дакота «развела» мужа
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Рита Дакота «развела» мужа 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Рита Дакота рассказала в Инстаграме, что несколько дней «разводила» своего мужа Влада Соколовского на правильное питание.
Девушка объяснила, что намеренно давала мужу ПП-блюда, чтобы подготовить организм к поездке в Грецию, где туристы неизбежно пробуют все местные блюда. «А я говорила, что питаться полезно — это может быть еще и ооооочень вкусно! Сам же и убедился, а все мои подписчики тому свидетели. Мы обсуждали рецепты в сторис и видели, как они тебе понравились. Шалость удалась!» — призналась Дакота.
Певица обратилась к читательницам с предложением аналогично доказать своим строптивым половинкам, что правильное питание может быть вкусным. Для этого нужно снять и выложить стори с реакцией возлюбленного на полезные блюда. «Можете использовать мои рецепты или ещё лучше — креативить и придумывать свои!» — посоветовала Рита.
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