Петрозаводчан угощают кашей с креветками, мидиями и гребешками

В пойме реки Лососинки проходит фестиваль «Солдатская каша — сила наша!». В пойме реки Лососинки в Петрозаводске в честь Дня Победы начался фестиваль каши, в рамках которой проходит кулинарный поединок «Солдатская каша — сила наша!» — конкурс на самую вкусную кашу, приготовленную в полевых условиях. В битве поваров сражаются любители и профессионалы. Продегустирует и оценит готовые блюда народное жюри. Конечно, все желающие смогут угоститься солдатской кашей из полевой кухни.

Одни варят рисовую кашу с креветками, мидиями и гребешками. Другие готовят классическую гречневая каша с мясом и тыквой. Рядом идет колдовство над кашей карельского фронта: гречневое блюдо со свининой,

— передает корреспондент портала «Карельские Вести» с места событий. За действом наблюдает жюри, которое будет определять победителя конкурса. Голодные зрители в ожидании. Впрочем, до вынесения вердикта нашлись те, кто решил покормить горожан раньше времени. Людям предложили сало. Большинство, попробовав блюдо, просят добавки. А в это время жюри вынесло вердикт: два гран-при за поварской конкурс взяли — Анастасия Шибанова, которая приготовила оригинальную кашу по собственному рецепту из дикой пшеницы;

— и Андрей Кузьминский с раненбургской стрелецкой кашей на основе пшеной крупы.