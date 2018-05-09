Защита иммунитета 

Признаки сниженного иммунитета
Постоянная усталость.
Быстрая утомляемость.
Бессонница.
Частая головная боль.
Проблемы с суставами.
Частые вирусные и респираторные заболевания.
Почему происходит снижение иммунной системы
нервный срыв, стресс;
детский возраст;
люди пожилого возраста;
люди с нарушенным циклом дня;
плохая экология;
неправильное питание;
злоупотребления алкогольной продукцией;
авитаминоз;
длительное потребление антибиотиков или гормональных препаратов;
сильные физические нагрузки;
вирусные хронические заболевания.
Как повысить иммунитет
Употреблять большое количество еды с высоким содержанием витаминов А, С, РР. Весной и осенью пропивать комплекс витаминов и минералов.
Правильное питание. Свести к минимуму употребление сладкой, жирной, острой пищи.
Добавить в рацион питания рыбу, творог, мясные изделия, овощи, клетчатку, фрукты молочные изделия, морепродукты.
Маленькие физические нагрузки (бег, плавание, йога).
Закаливание.
Как укрепить иммунитет народными способами
Варенье из клюквы и черной смородины. Идеально повышают иммунную систему.
Плоды боярышника и шиповника, заварить кипятком, дать настояться. Принимать по пол стакана в день.
Кожура лимона, мед, листья малины все это залить кипятком, настоять час, принимать отвар трижды в день после употребления пищи.
Зеленый час с добавлением лепестков роз, зверобоя, ромашки, чабреца.
Куски свежего прополиса натереть на крупной терке. Полученное, добавить в прозрачную тару, залить 70% винный спирт, плотно закрыть, поставить в темное место, выдержать две недели. По истечению этого времени, данный раствор добавлять по несколько капель в напитки или еду.
В стакан парного молока добавить шесть — семь капель свежевыжатого чесночного сока. Употреблять лучше перед сном.
Полкило кураги, чернослива, грецких орехов, две дольки лимона прокрутить через мясорубку, добавить полкило меда. Принимать по одной — две ложки в день, хранить желательно в холодильнике.
Козье молоко, употреблять по стакану ежедневно в течение месяца, затем делая перерыв.
Яблочный уксус (две ложки) разбавить с водой. Добавлять в пищу понемногу.
Редьку, натереть в равных долях, смешать с медом. Сок желательно принимать за полчаса до еды.
Пользуясь данными советами, о проблемах с иммунной системой можно забыть навсегда. Не стоит лениться и стараться помочь организму самостоятельно, не обращаясь к помощи специалиста. Удачи!
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