Защита иммунитета

Признаки сниженного иммунитета

Постоянная усталость.

Быстрая утомляемость.

Бессонница.

Частая головная боль.

Проблемы с суставами.

Частые вирусные и респираторные заболевания.

Почему происходит снижение иммунной системы

нервный срыв, стресс;

детский возраст;

люди пожилого возраста;

люди с нарушенным циклом дня;

плохая экология;

неправильное питание;

злоупотребления алкогольной продукцией;

авитаминоз;

длительное потребление антибиотиков или гормональных препаратов;

сильные физические нагрузки;

вирусные хронические заболевания.

Как повысить иммунитет

Употреблять большое количество еды с высоким содержанием витаминов А, С, РР. Весной и осенью пропивать комплекс витаминов и минералов.

Правильное питание. Свести к минимуму употребление сладкой, жирной, острой пищи.

Добавить в рацион питания рыбу, творог, мясные изделия, овощи, клетчатку, фрукты молочные изделия, морепродукты.

Маленькие физические нагрузки (бег, плавание, йога).

Закаливание.

Как укрепить иммунитет народными способами

Варенье из клюквы и черной смородины. Идеально повышают иммунную систему.

Плоды боярышника и шиповника, заварить кипятком, дать настояться. Принимать по пол стакана в день.

Кожура лимона, мед, листья малины все это залить кипятком, настоять час, принимать отвар трижды в день после употребления пищи.

Зеленый час с добавлением лепестков роз, зверобоя, ромашки, чабреца.

Куски свежего прополиса натереть на крупной терке. Полученное, добавить в прозрачную тару, залить 70% винный спирт, плотно закрыть, поставить в темное место, выдержать две недели. По истечению этого времени, данный раствор добавлять по несколько капель в напитки или еду.

В стакан парного молока добавить шесть — семь капель свежевыжатого чесночного сока. Употреблять лучше перед сном.

Полкило кураги, чернослива, грецких орехов, две дольки лимона прокрутить через мясорубку, добавить полкило меда. Принимать по одной — две ложки в день, хранить желательно в холодильнике.

Козье молоко, употреблять по стакану ежедневно в течение месяца, затем делая перерыв.

Яблочный уксус (две ложки) разбавить с водой. Добавлять в пищу понемногу.

Редьку, натереть в равных долях, смешать с медом. Сок желательно принимать за полчаса до еды.

Пользуясь данными советами, о проблемах с иммунной системой можно забыть навсегда. Не стоит лениться и стараться помочь организму самостоятельно, не обращаясь к помощи специалиста. Удачи!

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