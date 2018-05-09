Копченая рыба — это полезно?

Копчение — это один из самых популярных методов консервирования пищевых продуктов. Используется, прежде всего, для рыбы, мяса и сыров. Копчение способствует не только усвоению пищи, но также придает ей характерный вкус и аромат. Это то, что делает эти продукты очень вкусные. Кроме того, копченая рыба не потребует дополнительной термообработки, она готова к употреблению, что делает ее продуктом невероятно привлекательным. МедикФорум решил выяснить все об этой рыбе.

Что такое копчение?

Раньше мясо и рыбу подвергали сушке и вялению для замедления процесса их порчи. Сегодня копчение применяется в основном из-за вкусовых качеств. Копчение — это процесс, в ходе которого на рыбу воздействует дым, полученный при сжигании опилок и древесины при ограничении доступа воздуха. Для этой цели применяется древесина без коры с деревьев лиственных пород, таких как дуб, граб, бук, вяз, акация, а также древесины плодовых деревьев — сливы, яблонь и груш. Для копчения не применяются деревья хвойных пород, потому что они придают вкус скипидара, а мясо остается облепленным сажей. Специфический вкус и аромат, ценимые потребителями, возникают в результате воздействия коптильного дыма. Конечный эффект зависит от состава коптильного дыма, а формируется под влиянием использованной для горения древесины, способа сжигания, а также условий самого процесса. В процессе копчения существенную роль играет также температура и время копчения. Для копчения подходят как рыба жирная, которые улавливают из дыма больше аромата и вкуса, так и тощая, с которой стоит быть осторожным, чтобы ее не пересушить. Свежую рыбу потрошат и замачивают в рассоле. Это ускоряет созревание мяса перед копчением. В результате описанного выше процесса копченая рыба содержит избыток соли, а это может привести к удержанию воды в организме. Но это не все, что нужно знать о копченой рыбе. Важен процесс копчения, во время его проведения в рыбе накапливаются смоляные вещества. Копчение может проводиться традиционным способом или электрическим. Может показаться, что копчение традиционное будет лучшим выбором для здоровья. Между тем, в реальности все по-другому. Стоит понимать, что процесс копчения связан с действием химических веществ, содержащихся в дыме. Некоторые из них проявляют канцерогенные эффекты. Концентрация опасных соединений в копченой рыбе является относительно низкой, если производитель соблюдает правила копчения. Со стороны питательной ценности, следует понимать, что количество полезных компонентов уменьшается за счет процесса копчения. В процессе копчения избавляемся от 40 до 60% витаминов и минералов. Нет сомнений, что здоровая рыба — вареная и запеченная. Тогда не теряем ценных питательных веществ. Поэтому копченая рыба не должна становиться основой рациона, а стать лишь дополнением. Не рекомендуется употреблять ее чаще, чем раз в неделю.

Кому не рекомендуется употребление копченой рыбы?

Не рекомендуется она детям и лицам с гипертонией. Не стоит ею увлекаться беременным женщинам. Подведем итог, копченая рыба представляет собой ценный элемент диеты. Но следует подходить к ней с легкой долей предосторожности. Она являются источником соли, может также содержать смоляные вещества. Не употребляйте копченую рыбу каждый день. Ранее эксперты рассказали, что рыба может привести к инсульту.