5 кулинарных книг, которые научат вас готовить 

«Уникальная диет-программа» Новая книга фуд-блогера Екатерины Масловой Соблюдать диету, не ограничивая себя в еде и получая удовольствие от каждого блюда? Это действительно возможно! В новой книге фуд-блогера и автора «Зеленой книги», создательницы уникального приложения для смартфонов Diet Program, вы найдете 125 вкусных рецептов для любого рациона — веганского, спортивного, мясного, рыбного и даже без глютена. Оптимальный набор калорий, доступные продукты, быстрые рецепты: теперь вам не придется выбирать — вкусно есть или соблюдать правильный режим питания. Это можно делать одновременно — легко и с удовольствием! Книга издана в очень удобном формате — ее можно захватить с собой в супермакет или на рынок, чтобы выбрать продукты по списку для того или иного рациона. Главное достоинство книги «Уникальная #DIET_программа» — удобство и практичность всех рекомендаций. Меню составлено так, чтобы еду было удобно брать на работу. Все рецепты очень простые, но при этом разнообразные — блюда можно приготовить за считаные минуты, с рецептами справится даже тот, кто не имеет особых кулинарных навыков. «Ешь и забей» Рецепты от настоящих парней Вы не любите готовить? Тогда обязательно полюбите эту гендерную рецептурную книгу, вышедшую не так давно в издательстве «Эксмо». Полсотни брутальных мужских (а также из серии «Удиви девушку») рецептов от одиннадцати московских шефов и рестораторов. И все имена из первых: Кирилл Мартыненко, Тимур Ланский, Уилльям Ламберти, Тимур Абузяров, Дмитрий Зотов. Рецепты перемежаются с полезными советами: как научиться выбирать свежие овощи (даже можно скачать специальное мобильное приложение), как отказаться от белого хлеба в пользу огурца или как подавать завтрак в постель. Или, например, три рецепта из книги про стейки. Стриплойн с шиитаке Глена Баллиса, фланк-стейк с тайским соусом Тимура Абузярова (а он мастер соусов) и завтрак со стейком Кирилла Мартыненко. «Большая книга супов» От Энн Шезби Если вы любите супы, то открыв эту книгу, попадете в рай. Более сотни рецептов классических и современных супов с поэтапными инструкциями и цветными фотографиями. Фантастическое разнообразие избранных рецептов мировой кулинарии: средиземноморские, французские, венгерские, мексиканские, русские, тайские, японские и многие другие супы, холодные и горячие, часть которых подходит и для вегетарианцев. В книге представлены супы из овощей, бобовых, мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, а также все существующие типы супов: с лапшой, заправочные, супы-пюре, густые похлебки и прозрачные бульоны, чаудеры, биски, гамбо и другие. Подробные пошаговые инструкции позволяют даже начинающему кулинару справиться с любым рецептом без особого труда. Большое количество полезных советов, касающихся ингредиентов и кулинарных техник, а также вариации основного рецепта. Каждый рецепт сопровождается информацией о количестве калорий, содержащихся в одной порции блюда. «500 лучших блюд из кабачков, баклажанов, перца и других овощей» От Ольги Кузьминой и издательства «Клуб семейного досуга» Рататуй… Ну кто не знает, как готовить рататуй? Конечно, без кабачков, баклажанов, перца и других овощей это нереально. И именно с этой книгой вы сможете побаловать родных и друзей потрясающим завтраком, обедом или ужином на основе обычных сезонных овощей: кабачков, редиса, молодого картофеля, свеклы, моркови и капусты. Простые и доступные рецепты салатов и освежающих закусок, первых и вторых блюд, ароматной выпечки и десертов — откройте для себя мир кулинарных шедевров на основе вкусных и полезных даров природы. И что замечательно — эти кулинарные шедевры станут для вас гастрономической премьерой! «Уютные завтраки» Автор книги Раиса Савкова Как вы думаете, в чем секрет продуктивного и успешного дня? Конечно же, в том, как мы его начинаем, то есть с правильно проведенного утра! Часто мы недооцениваем важность утреннего завтрака, а ведь именно от того, насколько вкусно и питательно мы позавтракали, зависит как энергично и плодотворно мы проведем весь день. Кроме того, нельзя забывать и об особой атмосфере уюта и теплоты, которую создают завтраки, собирая за одним столом всю семью. Существует мнение, что приготовить вкусный и необычный завтрак — это трудоемкое занятие, отнимающее у нас драгоценное утреннее время. Но это не так! Книга «Уютные завтраки» представляет совершенно иной взгляд на утреннее питание. В ней собраны многочисленные рецепты завтраков, которые не отнимут у вас больше времени, чем всем известная глазунья или манная каша. Вы обязательно найдете, чем удивить родных, подарив им незабываемо вкусное начало дня! Фото: архив издательств