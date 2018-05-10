Звезды советуют: как быстро похудеть на 5 кг 

Экспресс-диеты есть в арсенале любой звезды. Предлагаем нашим читателям проверенные годами и знаменитостями эффективные способы избавления минимум от пяти лишних килограммов. Минус 5 кг — и платье сядет идеально, а прошлогодний купальник больше не будет предательски врезаться в ягодицы. И помните, что экспресс-диета — стресс для организма, который лучше всего согласовать с врачом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» — Москва
Телеведущая всю жизнь сидит на диетах. Каждый понедельник и вторник у нее разгрузочные дни на кефире или зеленом чае с молоком. В остальные дни Стриженова питается примерно так: завтрак — творог с фруктами, обед — салат или суп на воде, ужин — курица с овощами или рыба. Есть в арсенале Екатерины и способ экспресс-похудения — «Диета гейши». На ней телеведущая сбрасывает 5 кг за 5 дней.
Правила:
Утром — зеленый чай с обезжиренным молоком.
Днем и вечером (до 18 часов) — по 250 г риса.
За день выпивать 2 литра воды.
Фото: ZUMAPRESS.com/globallookpress.com Актриса перепробовала множество диет, большинство из которых придумала и испытала сама. Экспресс-диету на 3 дня от Пэлтроу можно применять 3 раза за месяц и убрать в результате с талии те самые 5 кг.
Правила:
Завтрак — стакан воды с лимоном.
Через час — чашка травяного чая.
Через час — коктейль из малины и кокосового молока.
Через полтора часа — стакан кокосового молока.
Обед — мисо-суп.
Полдник — горсть миндаля.
Ужин — рыба на пару.
Перед сном — три столовые ложки оливкового масла.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета
Каждый год Ротару с сестрой и невесткой чистит организм в дорогих зарубежных клиниках. Но есть у певицы и домашние способы детоксикации и похудения. 5 кг за месяц Ротару сбрасывает, когда на завтрак ест отварной бурый рис без соли, а на обед и ужин — только диетические блюда. Исключается сладкое и выпечка. Ежедневно — плавание, регулярно — походы в баню. Также артистка никогда не ест после 18 часов. Экспресс-диета от Ротару рассчитана на 9 дней.
Правила:
Первые три дня — только несоленый бурый рис.
Вторые три дня — овощи на гриле, на пару.
Третьи три дня — фруктовые салаты.
Ежедневно выпивать не менее двух литров воды.
Фото: Борис КРЕМЕР/FOTODOM.ru Актриса старается правильно питаться, но позволяет себе различные вкусные блюда. Поэтому даже для женщины с идеальной фигурой следователя иногда нужны экспресс-диеты. Сбрасывать лишние 5 кг по системе Анны Ковальчук нужно за 10 дней.
Правила:
В рационе на 10 дней — 10 продуктов: яйца, куриная грудка, помидоры, яблоки, шампиньоны, капуста, баклажаны, кабачки, огурцы и кефир.
Эти продукты можно запекать в фольге, тушить, варить, готовить на пару.
Сочетать продукты можно так, как подскажут воображение и интернет-рецепты.
Общее количество еды за сутки не должно превышать 1,5 кг.
Последний прием пищи — за три часа до сна.
Напитки — кофе без сахара, травяной и зеленый чай, вода без газа, овощные соки (если есть проблемы с желудком — разбавить водой).
Фото: Instagram/face to face/globallookpress.com Певица и дня не может прожить без шоколадного печенья и очень любит фастфуд. Но Бритни умеет брать себя в руки. Недавно она в очередной раз удивила стройными формами в купальнике. И заветные 5 кг Спирс тоже может сбросить за месяц.
Правила:
Суточный рацион — 1200 ккал.
Полный отказ от сахара. Фрукты в качестве перекусов в ограниченных количествах.
В основе рациона — белок, овощи без крахмала, цельнозерновые крупы.
Не менее двух литров воды в сутки.