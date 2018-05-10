7 простых способов сделать кофе суперполезным

Аромат кофе — это один из самых узнаваемых запахов на Земле. Жители многих стран мира не представляют и дня без этого супер-напитка. И не зря, ведь кофе обладает большим количеством полезных свойств — от повышения концентрации и заряда энергией до защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. А вот несколько простых советов, которые сделают ваш ежедневный кофе суперполезным.

Кофе — один из самых богатых природных источников кофеина в рационе. Кофеин — это стимулятор, который является одной из главных причин популярности ароматного напитка, ведь именно он дарит мощный заряд энергии и помогает бодрствовать, даже когда вы чувствуете невероятную усталость.

Но если вы пьете кофе во второй половине дня, с большой долей вероятности он помешает сну. Именно поэтому доктора рекомендуют не пить кофе вечером, а лучше воздержаться от него уже с 14 часов. Если не можете отказаться от кофе, отдайте предпочтение кофе без кофеина.

Безусловно, не все одинаково чувствительны к кофеину, и многие люди могут прекрасно спать, даже выпив пару чашечек вечером. Однако если у вас есть даже небольшие проблемы со сном (у вас тревожный, чуткий сон, долго не можете заснуть, просыпаетесь посреди ночи), лучше повременить с кофе до утра.

Хотя кофе сам по себе полезен, его можно легко превратить в довольно вредный напиток. Самый простой и быстрый способ это сделать — положить несколько ложек сахара. Нападки на сахар небезосновательны: злоупотребление им действительно может привести ко многим серьезным заболеваниям.

Если же вы не можете представить себе жизнь без сладкого кофе, используйте натуральные подсластители. Например, стевию, мед или кленовый сироп.

В зависимости от способа обработки и способа выращивания кофе его качество может сильно меняться. Довольно часто кофейные деревья опрыскивают химикатами от вредителей и болезней и подвергают генной модификации, приучая к более быстрому и равномерному созреванию зерен и устойчивости к не всегда благоприятным климатическим условиям.

Именно поэтому все чаще и чаще мы слышим об органическом кофе, который выращивают, не используя синтетические удобрения и пестициды. По возможности отдайте предпочтение ему.

Пользу принесет только умеренное количество кофе, потому что чрезмерное потребление кофеина может не обойтись без побочных эффектов. На этот счет есть небольшое правило: в среднем доктора рекомендует не превышать в день 2,5 мг кофеина на 1 кг веса. Учитывая, что средняя чашка кофе может содержать около 95 мг кофеина, это соответствует примерно двум чашкам кофе в день для человека весом около 80 кг.

Однако и гораздо большее количество кофеина (400-600 мг) в день (около 4-6 чашек) зачастую не вызывает побочных эффектов у большинства людей. Все дело в индивидуальной переносимости. Так что просто слушайте свой организм, когда решите заварить очередную чашечку.

Корица отлично сочетается с кофе, а из-за своих полезных свойств она способна сделать напиток еще полезнее. Корица может снизить уровень глюкозы и холестерина в крови и ускорить обмен веществ, а еще она обладает сильным противовоспалительным и противомикробным средством.

Если вам не нравится корица, попробуйте добавить в кофе немного мускатного ореха или кардамона. Они не менее ароматны и полезны.

Растительные сливки — заменитель натуральных сливок, получаемый из растительных жиров. Чаще всего это пальмовое и кокосовое масла с добавлением ароматизаторов, стабилизаторов, регуляторов кислотности и эмульгаторов. Такие сливки обычно имеют высокую степень обработки и часто содержат весьма сомнительные ингредиенты. Так что об их пользе для здоровья не может быть и речи.

Вместо этого добавьте в кофе немного молока или нежирных натуральных сливок, ведь молочные продукты, как известно, являются прекрасным источником кальция.

Смешать какао и кофе? Серьезно? Вполне! Какао — один из лидеров соревнования по содержанию антиоксидантов. А об их пользе давно сказано и написано немало. Даже если не задумываться о пользе этого сочетания, представьте, как это вкусно!

Просто добавьте немного натурального какао-порошка (без сахара!) в ваш кофе с молоком и насладитесь кофе Мокка. Кстати, обычно в кафе в кофе Мокка добавляют сахар или сладкий шоколадный сироп, так что полезнее будет приготовить вкусный напиток самостоятельно, исключив сахар.