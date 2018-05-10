10 самых вкусных соусов для мяса

Япония, Франция, страны Южной Америки… Куда отправиться на ужин в этот раз? Решать вам. Подарить необычные вкусы привычным блюдам не так уж и сложно. Главное — подобрать правильный соус. Мы нашли для вас 10 вкусных соусов для мяса, а еще указали для удобства примерное время, которое придется потратить на их приготовление.

Готовится 10 минут

Этот пикантный итальянский зеленый соус не требует никаких сверхнавыков, зато станет отличным дополнением сочного стейка.

Выжать сок одного лимона.

Мелко нарезать петрушку, лук и мяту, смешать в миске с каперсами, измельченными анчоусами и измельченным зубчиком чеснока.

Добавить в смесь сок одного лимона и оливковое масло. Тщательно перемешать.

Готовится 18-20 минут

Сочетание ингредиентов может показаться довольно неожиданным, однако вы удивитесь, насколько гармоничным на вкус получится этот соус.

Уксус налить в сковороду с антипригарным покрытием и довести до кипения. Затем добавить куриный бульон и на сильном огне выпарить смесь почти наполовину.

Добавить измельченный зеленый перец, довести до кипения и пюрировать его в сковороде ложкой.

Уменьшить огонь и добавить сливки. Варить на медленном огне в течение одной или двух минут, пока соус слегка не загустеет.

Готовится 20 минут

Этот классический французский соус для мяса придется вам по вкусу, особенно если вы любите густые сливочные соусы.

Растопить на сковороде 100 г сливочного масла.

Лук и эстрагон мелко нарезать, выложить в сковороду, влить туда вино и уксус, поставить на средний огонь, довести до кипения и выпаривать до тех пор, пока не останется около 2 столовых ложек смеси. Снять с огня и дать остыть.

Взбить желтки венчиков в густую массу.

Процедить в миску с желтками винную смесь, лук и эстрагон выбросить.

Смесь взбить до однородности.

Добавить в миску 10 г сливочного масла и разогреть на водяной бане, постоянно помешивая венчиком.

Как только желтки загустеют, снять с огня, добавить еще 10 г сливочного масла, перемешать.

Тонкой струйкой, постоянно помешивая, начать вливать растопленное масло. Энергично помешивать до тех пор, пока все масло не будет влито. Спешить нельзя, иначе соус получится слишком жидким.

В готовый соус добавить соль и перец по вкусу, украсить зеленью.

Готовится 5 минут

Чимичурри — это южноамериканский стейк-соус, похожий на сальса-верде, но с небольшой изюминкой.

Чеснок, перец чили, кориандр и петрушку измельчить в блендере, тщательно перемешать с красным винным уксусом.

Добавить оливковое масло и снова перемешать.

Подавать охлажденным.

Готовится 25 минут.

Этот вкусный соус в азиатском стиле получается очень насыщенным за счет черных бобов. Если вы подаете этот соус, от гарнира можно смело отказываться. Мясо не будет нуждаться ни в каких дополнениях.

Черные бобы достать из банки, промыть, высушить и измельчить в блендере.

Красный перед чили измельчить.

Тщательно перемешать все ингредиенты до гладкости, затем вылить в кастрюлю и довести до кипения. Готовить около 5 минут, пока соус не загустеет.

Готовится 20 минут.

Этот классический соус из красного вина состоит всего из 4 ингредиентов и займет максимум 20 минут, зато станет отличным дополнением к мясным блюдам.

Вылить бульон в кастрюлю, довести до кипения и выпарить до уменьшения в объеме в 2 раза.

Добавить вино, сахар, бальзамический уксус, довести до кипения и варить 10 минут на сильном огне до тех пор, пока объем соуса не уменьшится в объеме вдвое.

Готовится 20 минут.

Этот японский соус имеет сладковатый вкус, подчеркнутый терпкими нотками имбиря. В магазинах несложно найти баночки с готовым соусом, но намного интереснее и приятнее приготовить домашний соус терияки.

Смешать все ингредиенты, вылить смесь в небольшую кастрюлю и варить около 5 минут до загустения. Снять с огня.

Мелко нарезать луковицу, тщательно перемешать с соусом.

Подавать охлажденным.

Готовится 5 минут.

Что может быть проще соуса, состоящего всего из 2 ингредиентов? Безусловно, можно подать к столу просто горчицу, но соус точно будет нежнее и приятнее на вкус.

Смешать горчицу с маслом в сковороде и нагреть на медленном огне до кипячения.

Подавать в теплом виде.

Готовится 20 минут.

Стейк и сыр — это идеальное сочетание. Этот нежный густой соус не займет у вас больше 10 минут.

Растопить сливочное масло в сковороде на среднем огне, добавить муку и тщательно перемешать.

Медленно добавить молоко, постоянно помешивая.

Довести до кипения и добавить сыр, перемешать.

Подождать, пока сыр расплавится и соус загустеет, затем приправить солью и перцем по вкусу.

Готовится 15 минут.

Сливочно-грибной соус — один из самых распространенных соусов. Он отлично подходит не только к мясу и птице, но и практически ко всем видам пасты.

Грибы мелко нарезать.

В сковороде разогреть оливковое масло, добавить грибы и обжаривать 5 минут до золотистого цвета.

Мелко порезать чеснок, добавить к грибам. Туда же вылить коньяк и тушить до тех пор, пока коньяк почти полностью не испарится.

Добавить к грибам сливки и горчицу. Уменьшить огонь, довести до кипения и подождать 2-3 минуты.

Перед подачей на стол соус нужно немного охладить.