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В каком регионе Сибири самые дешевые шашлыки
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В каком регионе Сибири самые дешевые шашлыки 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Впрочем, блюда на шампурах готовят не только из баранины. По данным Росстата, говядина, по сравнению с прошлым маем, подешевела в трех регионах СФО, свинина — в четырех, курятина — во всех. Самую недорогую говядину продают в Омске (в Новосибирске и Томске она рублей на сорок дороже), свинину — в Барнауле. Куриный шашлык обойдется сибирякам почти вдвое дешевле: жителям Прииртышья и Алтая — в 115-120 рублей за килограмм, томичам и кемеровчанам — в 125-137.
Любопытно, что в дни майских праздников традиционных скачков цен на мясо во многих регионах СФО не наблюдалось. «Даже в фирменных магазинах свиную вырезку продают по 230 рублей за килограмм», — заметили омские покупатели.
Возможно, это связано с тем, что региональные власти из-за прошлогодней вспышки африканской чумы свиней стимулируют фермеров отдавать предпочтение выращиванию других видов животных, активно поддерживая их рублем. Поэтому селяне, пользуясь случаем, торопятся продать мясо, а торговые сети, чтобы быть конкурентоспособными, сдерживают цены.
Сейчас сельскохозяйственные ярмарки, где фермеры могут торговать продуктами без накруток, работают в выходные дни на всех городских рынках Омской области, а также вблизи крупных предприятий. Продавцов здесь множество — еще одно свидетельство того, что мясо местного производства уверенно вытесняет привозное.
А на полках магазинов отечественная продукция вытеснила импортную. При этом цены на нее по ряду позиций снижаются. Рекорд поставила гречка — по сравнению с прошлой весной она подешевела вдвое. Доступнее стало и сливочное масло. Правда, качество молочных продуктов вызывает все больше нареканий у экспертов — вместо натуральных ингредиентов в них содержатся растительные.
— Доля подделок на молочном рынке Сибири составляет почти восемь процентов, — констатирует начальник отдела переработки и товарного рынка минсельхозпрода Омской области Константин Цыпленков. — Это серьезно ограничивает добросовестную конкуренцию, поскольку молочный продукт с растительными жирами имеет более низкую себестоимость. Фальсификация стала одной из причин, по которым крупные производители впервые за десять лет в начале этого года были вынуждены снижать закупочные цены на молоко.
По словам специалистов, в большинстве случаев некачественная молочная продукция поступает в Омскую область из других регионов. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в прошлом году было выявлено 72 случая изготовления и реализации фальсифицированной молочной продукции.
Но вернемся к ценам. На десять-двадцать процентов дороже, чем в прошлом мае, обходится сибирякам покупка картофеля и капусты. Зато репчатый лук и морковь примерно в такой же пропорции подешевели. На десять-пятнадцать процентов упало в цене подсолнечное масло.
Мука и вермишель также стали дешевле. А вот хлеб, незначительно, но почти повсеместно подорожал. Омский регион — единственный в Сибири, где этого не произошло.
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