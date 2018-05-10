Торты в мультиварке: 15 вкусных рецептов

1. Шоколадный торт

Вам понадобится:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 1 ст.

Молоко — 1 ст.

Мука — 1,5 ст Какао — 3 ст. л.

Раствоpимый кофе — 2 ч. л.

Растительное масло — 1/3 ст.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Для кpема:

Молоко — 1 ст.

Яйцо (желтки) — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Ванилин — 1 щепотка

Чёрный и белый шоколад — по 50 гр каждого

Для глазуpи:

Сметана — ½ ст.

Шоколад — 100 гр Сливочное масло — 25 гр Приготовление: Сначала нужно испечь бисквит. В глубокой миске взбейте миксером яйца и сахар в течение 5 минут, чтобы масса стала пышной и увеличилась в объёме. Помешивая взбитые яйца, влейте в них молоко и растительное масло. Смешайте муку с содой, разрыхлителем, какао и кофе и постепенно всыпьте в яично-молочную смесь. Размешайте до получения однородной массы. Смажьте чашу мультиварки маслом, вылейте в неё тесто и выпекайте 45 минут в режиме «выпечка». После выпекания достаньте и остудите бисквит.

Теперь приготовьте крем: в небольшую кастрюлю налейте молоко, доведите до кипения, убавьте огонь и растопите в нём шоколад, постоянно помешивая. Затем разотрите желтки с сахаром, добавьте муку, одну ложку шоколадного молока и сразу перемешайте. В данную смесь медленно добавляйте горячий шоколад, а затем снова поставьте кастрюлю на медленный огонь и, постоянно помешивая, доведите крем до густого состояния.

Разрежьте остывший бисквит на три коржа, два из них смажьте кремом. Верхний корж нужно будет покрыть глазурью. Её приготовьте на водяной бане: растопите в кастрюле шоколад, добавьте сметану и, постоянно помешивая, доведите до однородной массы. Добавьте в горячую глазурь масло, чтобы она получилась блестящей. Немного остудите и распределите по всей поверхности торта. Украсить торт можно рисунком из растопленного белого шоколада.

2. Чайный торт

Вам понадобится:Для бисквита:

Мука высший соpт — 1 мультистакан (без гоpки)

Куpиные яйца высшего соpта — 2 шт.

Сахаp-песок — 1 мультистакан (без гоpки)

Разpыхлитель теста — 1/3 ч. л.

Чай матча — 1 ч. л.

Вода — 1 ст. л.

Соль — 1 щепотка

Растительное масло для смазывания фоpмы — 1 ч. л.

Для кpема:

Сгущённое молоко — 1/3 банки

Масло сливочное — 70 гp Чай матча — ½ ч. л.

Вода — 1 ч. л.

Приготовление: В гоpячей воде разведите поpошковый зелёный чай матча, добавьте чайную ложку сахаpа: у вас должна получиться зелёная паста. Охладите получившуюся массу (лучше поставить её на некоторое время в холодильник). Далее отделите желтки от белков, и белки взбейте с сахаром и щепоткой соли. Затем по одному добавляйте желтки и смешивайте ингредиенты миксером. После этого добавьте в тесто чайную пасту, снова перемешайте миксером. Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешивайте тесто лопаткой. Не взбивайте и не перемешивайте его слишком долго — вам нужно просто получить однородную массу. Чашу мультиварки смажьте маслом, выложите тесто и выпекайте 45 минут в режиме «выпечка».

Сделайте крем: взбейте до образования белой пены сливочное масло со сгущённым молоком. Добавьте чайную пасту, взбейте крем и охладите его. Как только торт испечётся, сразу откройте мультиварку и дайте бисквиту немного остыть. Затем достаньте его, полностью охладите и разрежьте на 2 части вдоль, а потом на 2 части поперек. Смажьте коржи кремом, по желанию можете украсить торт. Поставьте десерт в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

3. Медовый торт

Вам понадобится:

Яйца — 3 шт.

Сахаp — ½ ст.

Мёд — 3 ст. л.

Мука пшеничная — 1,5 ст.

Разpыхлитель — 1 ч. л.

Сметана (20%) — 500 гр Сахаpная пудpа 3 ст. л.

Ванилин или ванильный сахаp — по вкусу

Загуститель для сливок — 10 г (1 пакетик)

Приготовление: Взбейте яйца с сахаром до образования пышной однородной массы. Растопите мёд, немного остудите и тёплым влейте в яйца, продолжая взбивать смесь миксером. Добавьте муку с разрыхлителем. Консистенция теста должна получиться как для оладьев. Вылейте тесто в чашу мультиварки, смазанную сливочным маслом. Далее выпекайте 45 минут в режиме «выпечка». Готовый бисквит остудите. Приготовьте крем: возьмите сметану, сахарную пудру, ванилин и загуститель для сливок. Взбейте сметану с загустителем с помощью миксера, добавьте сахарную пудру и ванилин, продолжая взбивать крем. Разрежьте остывший бисквит на 2-3 коржа, срежьте дно нижнего коржа и измельчите его в крошку — ею вы сможете украсить торт. Промажьте коржи и бока кремом, дайте ему впитаться. Обсыпав торт крошкой, уберите его в холодильник, чтобы он пропитался.

4. Мраморный чизкейк

Вам понадобится:

Твоpог (мягкий, 6% жиpности) — 350 гр Жиpная сметана (35% или маскаpпоне) — 150 гр Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Кукуpузный кpахмал — 1 ст. л.

Сахаpная пудpа — 120 г Соль — 1 щепотка

Ванильный сахаp — 8-10 гр Сахаp — 1 ст. л.

Гоpький шоколад — 80 гр Сливки или молоко — 2 ст. л.

Печенье (классическое юбилейное или шоколадное) — 10 шт.

Приготовление: Измельчите печенье в мелкую крошку (например, с помощью терки). Растопите сливочное масло, смешайте с сахаром, добавьте раскрошенное печенье и как следует перемешайте. Застелите чашу мультиварки бумагой для выпечки (пергаментом), выложите тесто, хорошо «утрамбуйте». Затем уберите чашу в холодильник на 30 минут.

Нагрейте сливки, добавьте сахар и растопите в них шоколад. Взбейте творог со сметаной, ванилином и сахарной пудрой, добавив немного соли (по вкусу). Взбивайте смесь миксером на медленной скорости, постепенно вмешивая яйца. В самом конце добавьте крахмал. Одну пятую часть взбитой массы отложите и добавьте в неё шоколад. Оставшуюся часть выложите в чашу, а сверху кругами или спиралью выложите шоколадную смесь. Немного размешайте шоколадную и белую массы, чтобы получились красивые узоры. Готовьте чизкейк 50 минут в режиме «выпечка» и ещё 30 минут — оставьте постоять на подогреве. После этого достаньте чашу и остудите в течение 20 минут на столе, а затем уберите в холодильник на несколько часов. После этого аккуратно достаньте чизкейк (потянув за края бумаги для выпечки).

5. Миндальный торт

Вам понадобится:Для бисквита:

Яйца — 4 шт.

Сахар — 150 гр Пшеничная мука высшего сорта — 120 гр Миндальная мука (или молотый миндаль) — 80 гр Сливочное масло — 30 гр Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сливочное масла для смазывания чаши — 3 — 5 гр Для пропитки:

Сахар — 50 гр Вода — 50 мл Миндальный ликёр (по желанию) или 2 капли миндального ароматизатора — 1 ч. л.

Для крема:

Заварной крем — 200 гр Сгущенное молоко — 250 гр Сливочное масло — 200 гр Миндальный ликер (по желанию) — 1 ст. л.

Для украшения:

Миндальные лепестки — 50 гр Чёрный шоколад — 20 гр Приготовление: Размелите в блендере миндаль или миндальные лепестки (также можно использовать готовую муку). Пшеничную муку просейте, смешайте с разрыхлителем и миндальной мукой. Возьмите яйца, отделите белки от желтков. Сливочное масло разомните, затем взбейте с сахаром до получения пышного крема. Не переставая взбивать, добавляйте желтки. Белки взбейте отдельно, затем соедините часть белков с масляной смесью, после чего аккуратно введите остальные белки. Постепенно добавляйте муку, аккуратно перемешивая ложкой или лопаткой.

Чашу мультиварки смажьте маслом и выложите в неё тесто. Выпекайте на программе «выпечка» 1 час и 5 минут. Оставьте бисквит остывать в чаше минут на 15, а потом аккуратно достаньте его и остудите до конца. Разрежьте бисквит на коржи. Сварите сахарный сироп, дайте ему немного остыть и смешайте с ликером. Пропитайте коржи.

Сделайте заварной крем (по классическому рецепту), перемешайте со сгущёнкой и дайте остыть до комнатной температуры. Взбейте в массу сливочное масло до образования пышного крема, и, не переставая взбивать, постепенно добавьте миндальный ликер. Дайте крему остыть. Смажьте кремом коржи и весь торт, бока посыпьте миндальными лепестками и по желанию украсьте расплавленным тёмным шоколадом.

6. Ягодный торт

Вам понадобится:

Пшеничная мука — 150 гр Кефир или питьевой йогурт — 150 мл Сливочное масло — 80 гр Сахар — 50 гр Коричневый сахар — 50 гр Ванильный сахар — 10 гр Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Свежие ягоды — 1 — 1,5 ст.

Сливочное масло — 2-5 гр для смазывания чаши

Приготовление:Смешайте муку с солью и разрыхлителем. Размягчите сливочное масло и взбейте его с обычным, коричневым и ванильным сахаром. Не переставая взбивать, добавьте яйцо. Затем добавьте муку, перемешайте, добавьте кефир (или йогурт), перемешайте. Смажьте чашу мультиварки маслом, вылейте тесто, сверху выложите ягоды. Выпекайте на программе «выпечка» в течение часа. После этого аккуратно достаньте торт. Если вы используете замороженные ягоды, сначала разморозьте их, слейте жидкость и просушите их на полотенце.

7. Торт «Сметанник»

Вам понадобится:

Cливочное масло — 150 гр Яйца — 2 шт.

Сахар — 1,5 ст.

Сода (гашенная уксусом) — ½ ч. л.

Мука — 2 ст.

Сметана (не более 20%) — 200 гр Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до белой пены, добавьте размягчённое сливочное масло, сметану, соду, погашенную уксусом, постепенно всыпьте муку и всё перемешайте. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом, вылейте в неё тесто, выпекайте в течение часа на программе «выпечка».

8. Торт «Наполеон»

Вам понадобится:

Мука — 2,5 ст. + для крема 2 ст. л.

Сливочное масло — 200 гр Уксус — ½ ч. л.

Вода — ½ ст.

Яйцо — 3 шт.

Молоко — 0,4 л Сахар — 0,8 ст.

Сливочное масло — 20 гр Ваниль — 1 упаковка

Приготовление: Просейте муку, на крупной терке натрите сливочное масло. Смешайте воду с уксусом, добавьте яйцо, взбейте. Смешайте получившуюся массу с мукой и маслом и очень хорошо вымесите. Должно получиться упругое тесто, которое не должно прилипать к рукам. Разделите его на несколько кусков и сформируйте шарики, из которых раскатайте тонкие пласты в форме коржей. Включите мультиварку в режиме «жарка-овощи» с открытым клапаном и выпекайте каждый корж в течение 10 минут.

Сделайте крем: вскипятите молоко, смешайте яйца с ванильным сахаром, добавьте муку. Постепенно влейте получившуюся яичную смесь в молоко. Доведите до кипения, постоянно помешивая. В горячий крем добавьте сливочное масло, хорошо перемешайте. Один корж отложите, остальные смажьте горячим кремом. Оставшийся корж измельчите и сверху посыпьте торт крошкой. Оставьте десерт в прохладном месте примерно на 5 часов, чтобы он хорошо пропитался. Можно украсить торт джемом или ягодами.

9. Маково-кокосовый торт

Вам понадобится:Для коржей:

Сливочное масло — 150 гр Сахар — ½ ст.

Кокосовая стружка — 200 гр Молотый мак — 150 гр Яйца — 3 шт.

Мука — 1 ст.

Разрыхлитель — 1 пакетик

Сметана — 200 гр Для крема:

Молоко — 2 ст.

Сахар — 1 ст.

Яйца — 2 шт.

Мука — 4 ст. л.

Приготовление: Взбейте яйца, добавьте сахар, мак, кокосовую стружку, растопленное сливочное масло, сметану, муку с разрыхлителем. Взбивайте до получения густой однородной массы. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом, выложите тесто и выпекайте 65 минут в режиме «выпечка». Приготовьте крем: смешайте молоко, сахар, яйца и муку, поставьте на медленный огонь и держите, постоянно помешивая, до загустения. Остудите крем, взбейте миксером со сливочным маслом. Остудите корж, разрежьте на 2 части, промажьте коржи кремом и украсьте торт.

10. Банановый торт

Вам понадобится:

Cливочное масло — 100 гр Сахар — 1 ст.

Яйца — 2 шт.

Ваниль — 1 ч. л.

Мука — 1,5 ст.

Сода — 1 ч. л.

Соль — ½ ч. л.

Сметана — ½ ст.

Рубленые грецкие орехи — ½ ст.

Бананы — 2 шт.

Приготовление: Разомните бананы. Растопите сливочное масло, смешайте с сахаром. По одному добавьте яйца, затем ваниль, взбейте. После этого добавьте сметану и перемешайте. Муку смешайте с солью и содой, добавьте в тесто, перемешайте. В самом конце добавьте в тесто бананы и орехи, быстро размешайте и выложите в чашу мультиварки. Выпекайте в течение часа на режиме «выпечка». Проверьте с помощью зубочистки готовность — торт должен быть мягким, но не влажным. Оставьте корж в режиме подогрева до готовности — как только зубочистка будет сухой, можно вынимать чашу. Аккуратно достаньте корж и остудите. После этого разрежьте на 2 части и смажьте любым кремом на ваш вкус, но лучше всего подойдёт сметанный — так торт не будет слишком сладким.

11. Апельсиновый торт

Вам понадобится:

Яйца — 4 шт.

Сахар — 1 ст.

Мука — 1,5 ст.

Цедра апельсина — 1-2 ч. л.

Апельсин (дольки нарезать пополам) — 2 шт.

Разрыхлитель — 1/2 пакетика (1 ч. л.)

Киви (для украшения) — 2 шт.

Приготовление: Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку с разрыхлителем, цедру апельсина, перемешайте. В конце добавьте дольки апельсина. Смажьте чашу мультиварки маслом, выложите тесто, выпекайте в течение часа в режиме «выпечка». Проверьте готовность с помощью зубочистки, при необходимости увеличьте время приготовления. Готовый корж остудите и украсьте ломтиками киви.

12. Клюквенный торт

Вам понадобится:Клюквенный слой:

Сахар (лучше коричневый) — ½ ст.

Сливочное масло — 50 гр Клюква — 1 ст.

Рубленые орехи (грецкие или пекан) — ½ ст.

Корж:

Сливочное масло комнатной температуры — 100 гр Сахар — 3/4 ст.

Яйца — 2 шт.

Ваниль — 1 ч. л.

Сметана — 1 ст.

Мука — 1,5 ст.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Молотая корица — ½ ч. л.

Соль — ¼ ч. л.

Приготовление:Растопите масло, добавьте сахар, хорошо перемешайте до образования однородной массы. Добавьте клюкву, орехи, перемешайте и распределите равномерным слоем в чаше мультиварки. Смешайте муку, разрыхлитель, соду, корицу и соль. В большой ёмкости взбейте размягчённое сливочное масло и ¾ стакана сахара. Добавляйте яйца по одному и взбивайте, добавьте ваниль. После этого всыпьте муку и сметану, перемешайте. Выложите тесто в чашу сверху клюквенного слоя. Выпекайте в режиме «выпечка» в течение часа. Готовность проверьте с помощью зубочистки. Готовый торт аккуратно достаньте из чаши, перевернув кверху клюквенным слоем. Если часть клюквы прилипнет к дну чаши, аккуратно достаньте её и красиво уложите сверху торта.

13. Творожный торт-суфле

Вам понадобится:

Творог мягкий (типа диетического в тубе или в ванночке) — 700 гр Кефир — 100 гр Яйца — 5 шт. (разделить на белки и желтки)

Крахмал — 60 гр Сахар — 160 гр Соль — 1/4 ч. л.

Ванилин — 1 гр Приготовление: Отделите белки от желтков, взбейте белки сначала отдельно, затем вместе с сахаром. Желтки, творог, соль, кефир, крахмал, ванилин смешайте миксером, осторожно соедините с белками, перемешайте ложкой (не миксером).

Выложите тесто в чашу мультиварки, выпекайте в режиме «выпечка» 65 минут. Не открывайте крышку, чтобы торт не осел. После того, как торт испечётся, оставьте его в закрытой мультиварке примерно на 3 часа. Лучше всего, если торт полностью остынет в закрытой мультиварке. В конце можно украсить торт взбитыми сливками или глазурью.

14. Шоколадно-вишнёвый торт

Вам понадобится:

Cливочное масло — 180 гр Сахар — 180 гр Яйца — 3 шт.

Ванильный сахар — 1 пакетик

Мука — 150 гр Коньяк (по желанию) — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Шоколад — 100 гр Какао — 2 ст. л.

Вишня — 400 гр Приготовление: Сливочное масло взбейте с обычным и ванильным сахаром. По одному добавьте яйца, коньяк и растопленный шоколад. Муку смешайте с разрыхлителем и какао, добавьте к яичной смеси. Вишню (без косточек) добавьте в тесто, аккуратно перемешайте. Смажьте чашу мультиварки маслом, выложите тесто, выпекайте в течение 1 часа и 20 минут в режиме «выпечка». Подавать можно холодным, а можно горячим с шариком мороженого.

15. Морковный торт

Вам понадобится:

Мука — 1 ст.

Сахар — 1 ст.

Растительное масло — 3/4 ст.

Тёртая морковь (на мелкой терке) — 1 ст.

Яйца — 2 шт.

Соль — щепотка

Корицы (без горки) — 1 ч. л. или пакетик ванильного сахара

Разрыхлитель — 10 г Приготовление: Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, масло, морковь, соль и корицу, перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем, тщательно перемешайте. Чашу мультиварки смажьте маслом, выложите тесто и выпекайте в течение 65 минут в режиме «выпечка». Готовый корж остудите, разрежьте на 2 или 3 коржа и промажьте любым кремом (например, сметанным).