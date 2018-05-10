Правильный мед. Как выбрать качественный продукт

По словам специалиста, приобретать мед лучше в течение лета.

Пчеловодный сезон стартует в мае, а сам мед начинают качать уже в июне. «Вечерка» пообщалась с пчеловодом, автором и ведущей лекций-семинаров о пользе меда и продуктов пчеловодства Маргаритой Букиной и узнала, как выбрать правильный мед.

— Если мы говорим о натуральном меде, который выводят пчеловоды, то в первую очередь нужно обратить внимание на цвет, — говорит Маргарита Букина. — Есть определенный диапазон цветов — от светло-желтого до темно-коричневого. Если он какого-то неестественного цвета, с розовинкой или зеленцой, то стоит задуматься. Возможно, это не совсем натуральный мед.

Так, по словам пчеловода, это может быть медовый продукт, который сейчас популярен и пользуется спросом.

— Приобретать мед лучше в течение лета. По консистенции он жидкий. О чем это говорит? О том, что мед только что откачан. Причем продукт должен быть с определенным количеством влажности. То есть не должен капать как вода, но при этом должен тянуться, — продолжает специалист.

Однако если мед чересчур жидкий, то значит имеются какие-то примеси. Существует миф, что если мед закристаллизовался, то в него добавили сахар.

— Миф очень распространенный, но это не верно. Кристаллики говорят о качественном меде. Если все-таки в мед добавить сахар, то с течением времени он растворится в меде и его будет почти не видно. Но так никто не делает. Потому что происходит удорожание продукта, — говорит Маргарита.

Кристаллизация меда — естественный процесс, который говорит о натуральности меда.

Кроме того, важен запах.

— Когда вы открывается баночку меда, то чувствуете сладкий, пряный и приятный запах. Если же чувствуется запах ароматизаторов, чего-то неестественного или какой-то резкий запах, то стоит насторожиться, — отмечает Букина.

По словам специалиста, в чай мед лучше не добавлять, а употреблять вприкуску, поскольку в этом случае сохранятся его лечебные свойства. Кстати, мед — отличный заменитель сахара.

— Думаю, что настоящий мед можно купить и в супермаркете, — считает пчеловод. — Прежде чем попасть на торговый прилавок, продукт проходит различные лабораторные исследования. Однако стоит смотреть на дату розлива. Если мед разлит больше года назад, но до сих пор жидкий, то лучше такой мед не брать.

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