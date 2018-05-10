Факты об арбузах, которые удивят

Мало найдётся людей, которым не по вкусу арбуз. Этот яркий символ лета некалориен, но насыщен витаминами. Кстати, арбуз настолько популярен, что существует даже праздник — День арбуза, который отмечают 3 августа. Но купить действительно вкусный и по-настоящему полезный арбуз — это искусство. Открываем несколько секретов выбора правильного арбуза.

1. Обратите внимание на пятно, говорящее о том, что арбуз лежал на земле. Оно должно быть кремово-жёлтый или оранжевый, но не белый.

2. Посмотрите на кожуру. Она должна быть матовой и тёмно-зелёной. Бледная и глянцевая кожура — свидетельство незрелости.

3. Постучите по арбузу. Высокий тон — признак того, что арбуз дозрел, а вот если звук низкий, то придётся дать ему время на дозревание.

4. Присмотритесь к размеру. Всегда отдавайте предпочтение середнячкам, но убедитесь, что вес арбуза внушительный.

5. Изучите хвостик. Зелёный хвостик намекает, что перед вам арбуз зелёный, а вот сухой и сморщенный указывает на то, что арбуз уже готов.