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Факты об арбузах, которые удивят
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Факты об арбузах, которые удивят 

Рамблер 3 часа назад
Мало найдётся людей, которым не по вкусу арбуз. Этот яркий символ лета некалориен, но насыщен витаминами. Кстати, арбуз настолько популярен, что существует даже праздник — День арбуза, который отмечают 3 августа. Но купить действительно вкусный и по-настоящему полезный арбуз — это искусство. Открываем несколько секретов выбора правильного арбуза.
1. Обратите внимание на пятно, говорящее о том, что арбуз лежал на земле. Оно должно быть кремово-жёлтый или оранжевый, но не белый.
2. Посмотрите на кожуру. Она должна быть матовой и тёмно-зелёной. Бледная и глянцевая кожура — свидетельство незрелости.
3. Постучите по арбузу. Высокий тон — признак того, что арбуз дозрел, а вот если звук низкий, то придётся дать ему время на дозревание.
4. Присмотритесь к размеру. Всегда отдавайте предпочтение середнячкам, но убедитесь, что вес арбуза внушительный.
5. Изучите хвостик. Зелёный хвостик намекает, что перед вам арбуз зелёный, а вот сухой и сморщенный указывает на то, что арбуз уже готов.
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