Ещё
Результаты проверок молочных продуктов в Ярославской области в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Результаты проверок молочных продуктов в Ярославской области в 2018 году 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Результаты государственного пищевого мониторинга по молочной продукции в Ярославской области.
С начала 2018 года сострудники Россельхознадзора направили на исследование 216 проб. В 63 из них специалисты выявили 80 случаев несоответствия продукции по нескольки показателям.
Что зафиксировано:
47 случаев фальсификации растительными жирами и маслами (19-сыр, 17-масло, 5-творог, 4-сметана, 1-молоко сгущенное, 1-молоко пастеризованное);8 случаев наличия незаявленного сухого молока (ультрапастеризованное молоко);8 случаев наличия антибиотиков (3 — тетрациклиновой группы, 1-пенициллиновой группы, 4-амфениколы);2 случая наличия БГКП (кефир, молоко пастеризованное);7 случаев несоответствия массовой доли белка (молоко пастеризованное);8 случаев несоответствия массовой доли жира (6-молоко пастеризованное, 1-сметана, 1-творог).
АиФ: последние новости
С 29 апреля в Рыбинске ищут 52-летнего мужчину В Ярославле семья 30 лет воспитывала не своего ребенка С 17 апреля в Ярославле ищут 32-летнего Николая Бакурова
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Дженнифер Лопес исчезла грудь14
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников9
Названы песни, которые слушают психопаты1
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х67
Как магазины обманывают покупателей5
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
10:03
Факты об арбузах, которые удивят
Еда
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение