Результаты проверок молочных продуктов в Ярославской области в 2018 году 

Результаты государственного пищевого мониторинга по молочной продукции в Ярославской области.
С начала 2018 года сострудники Россельхознадзора направили на исследование 216 проб. В 63 из них специалисты выявили 80 случаев несоответствия продукции по нескольки показателям.
Что зафиксировано:
47 случаев фальсификации растительными жирами и маслами (19-сыр, 17-масло, 5-творог, 4-сметана, 1-молоко сгущенное, 1-молоко пастеризованное);8 случаев наличия незаявленного сухого молока (ультрапастеризованное молоко);8 случаев наличия антибиотиков (3 — тетрациклиновой группы, 1-пенициллиновой группы, 4-амфениколы);2 случая наличия БГКП (кефир, молоко пастеризованное);7 случаев несоответствия массовой доли белка (молоко пастеризованное);8 случаев несоответствия массовой доли жира (6-молоко пастеризованное, 1-сметана, 1-творог).