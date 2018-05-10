5 Природных средств для сухой кожи

Сухая кожа может быть вызвана различными факторами. От купания да авитаминоза. Хорошей новостью для вас является то, что для увлажнения сухой кожи не нужно посещать дерматолога. Вместо посещения врача, можно изготовить средство из натуральных ингредиентов. МедикФорум выяснил рецепты. Сегодня в продаже присутствует множество средств, для сухой кожи. Вместо покупных средств, в данной статье, вам будет предложено попробовать натуральные средства. Натуральные средства экологически чисты и, как правило, намного полезней для вашей кожи. Ещё одним минусом покупных средств является то, что в них находятся искусственные ингредиенты. В этом и заключается основное преимущество натуральных средств. Натуральные масла и микроэлементы никогда не причинят вреда вашей коже.

Основы натуральных средств для сухой кожи.

Человеческая кожа выделяет естественное вещество против сухости это кожный жир. Но как правило, после мытья рук часть жира смывается. Вследствие чего кожа начинает сохнуть. Использование косметических масел может помочь восстановить блеск вашей кожи и защитный барьер против сухости. Таким образом, кожа не потеряет свою естественную влагу. Чаще всего масло используется в виде увлажняющего крема, в сочетании с другими ингредиентами. Вам следует знать, что касторовое масло, масло лаванды и масло авокадо являются естественными средствами для сухой кожи. Ещё одним действенным средством против сухости является кокосовое масло. Ни для кого не секрет, что люди с дерматитом, аллергией, сухостью и зудом избавились от мучивших их симптомов с помощью кокосового масла. Алоэ вера также содержит масла и обладает целебными свойствами. Нередко алоэ используют как увлажняющий крем.

Средства для сухой кожи.

Увлажнить кожу можно добавив масла в ванну. При приёме такой ванны кожа неизбежно увлажняется.

Оливковое масло.

Оливковое масло без труда может заменить увлажняющий крем. Просто втирайте масло в кожу после вытрите лишнее масло. А также оливковое масло с лёгкостью удалит загрязнения на вашей коже.

Маска авокадо.

Домашняя маска из авокадо без проблем увлажнит и успокоит сухую кожу. Для приготовления маски разрежьте авокадо на две части и смешайте его с 10 мл оливкового масла. По желанию вы можете добавить ложку мёда. Разотрите на лице, подождите 11–12 минут и смойте. Вы заметите, ваша кожа прекрасно уложилась. Для усиления эффекта сразу после снятия маски нанесите увлажняющий крем.

Оливковое масло и сахарный скраб.

Смешайте половину стакана сахара с 20 граммами оливкового масла. По желанию вы можете добавить эфирное масло. Далее, помассируйте кожу скрабом, после и смойте.

Лёгкая овсянка.

Перед приёмом ванной засыпьте в неё стакан овсяной муки. Овёс способствует сохранению влаги и успокаивает кожу.

Овальная медовая маска.

Смешайте две столовые ложки овца с 10 граммами мёда. Разогрейте смесь, а затем втирайте в кожу. Оставьте маску на 12 минут, далее смойте. Ранее ученые назвали продукты, которые нужны людям с сухой кожей.