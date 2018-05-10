Роспотребнадзор РТ опубликовал топ-10 вредных продуктов. В нем есть шаурма

Роспотребнадзор РТ составил список самых вредных продуктов для детей и взрослых. И объяснил, что с ними не так.

10 место — сладкая вата. Потому что это смесь сахарного сиропа и красителей. Можно только чуть-чуть.

9 место — попкорн. Высокое содержание трансгенных жиров и соли. Опасно не только хрустеть такой кукурузой, но и вдыхать пары ароматизаторов. Они вызывают заболевания легких.

8 место — «химические» конфеты. Леденцы на палочке, жевательный мармелад, конфетки-шипучки и так далее. Фруктовый или шоколадный вкус таких конфет достигается путем смешения сахара (а чаще его дешевого и ядовитого заменителя — аспартама), желатина, воска, пищевых кислот, красителей, ароматизаторов и трансжиров. Поэтому лишний вес, кариес и гастрит — частые спутники любителей таких конфет.

7 место — жевательная резинка. Вырабатывается желудочный сок, и он разъедает стенки желудка и пищевода, вызывая гастрит.

6 место — картофель фри. Жарится в кипящем масле многоразового использования и обогащается вредными для здоровья трансжирами.

5 место — шаурма. Может стать причиной серьезного отравления: никто ведь не знает, что завернули в лаваш.

4 место — мороженое. Потому что сейчас почти все мороженое с растительными жирами.

3 место — чипсы. Тут все понятно: красители, ароматизаторы и вкусовые добавки.

2 место — газировка. В одной бутылке содержится несколько десятков кусков сахара. Газировка вымывает кальций из организма, мешая формироваться костной системе ребенка. Еще вызывает гастрит и эзофагит.

1 место — фруктовый йогурт. В состав входят многочисленные Е-добавки: Е120 (может вызывать астму, крапивницу и лихорадку), E1422, Е1412 — генно-модифицированные крахмалы.

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