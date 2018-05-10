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Эксперты рассказали, как сделать выпиваемый кофе максимально полезным
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Эксперты рассказали, как сделать выпиваемый кофе максимально полезным 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
При отсутствии индивидуальных противопоказаний кофе — однозначно полезный для организма продукт: его употребление активизирует метаболизм и сжигание жира, а также оказывает позитивное влияние на сердечно-сосудистую систему. Диетологи отмечают, что многие люди имеют привычку пить кофе, одновременно употребляя продукты, которые нередко лишают напиток его полезных функций. Ученые дали рекомендации о том, как употреблять кофе, чтобы организм действительно ощущал на себе его оздоровительный эффект, об этом рассказал интернет-журнал Kitchenmag. В частности, по словам специалистов, натуральный молотый кофе отдаст организму всю свою пользу если выпить его после сбалансированного завтрака. В этом случае кофе оказывает благоприятное и стимулирующее воздействие на пищеварительную систему, констатировали эксперты. Помимо того, специалисты считают большой ошибкой добавлять в кофе сахар. По их словам, сахар не только «убивает» аромат и глубокий вкус напитка, но и почти в два раза снижает пользу кофе. Зато в кофе очень полезно добавлять корицу — эта пряность отлично сочетается с кофеином. Науке известны способности корицы уменьшать уровни сахара и холестерина в крови, активизировать обменные процессы, а также оказывать противовоспалительное и противомикробное действие на организм. Помимо корицы, в кофе также хорошо добавлять немного мускатного ореха или кардамона. Мало кто пьет кофе, добавляя в него еще и какао. Между тем, данное сочетание — одно из полезнейших для человека. Употребление кофе вместе с какао активизирует приток крови к мозгу человека, улучшая когнитивные способности и нормализуя состояние нервной системы. При этом у людей не наблюдается повышенной тревожности, которая возникает как побочный эффект при употреблении кофеина. В целом пить кофе ученые советуют умеренно. По их словам, есть правило: уровень употребляемого кофеина не должен превышать параметра 2,5 мг на 1 кг веса человека. Иными словами, человеку весом около 80 кг следует выпивать не более двух чашек кофе в день. В то же время степень чувствительности к кофеину регулируется генами: у одних людей она выше, у других — более низкая, отмечают ученые. В том, чтобы добавлять в кофе немного молока или натуральных сливок, эксперты не видят ничего предосудительного: все же молочные продукты — источник необходимого организму кальция. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были названы лучшие и худшие продукты в своем влиянии на состояние печени.
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