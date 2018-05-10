Определен набор продуктов, с которым можно похудеть

Ученые призвали тех, кто стремится похудеть, не считать калории, а вместо этого обращать внимание на состав продуктов. Продукты с низкой энергоемкостью, но богатые питательными веществами, помогают обрести стройную фигуру эффективнее всего, считают диетологи. Доктор Никола Бакланд из Университета Лидса высказался о том, что для худеющих людей большой проблемой является чувство сильного голода между приемами пищи, толкающего их на вредные перекусы и приводящего к преувеличенному поглощению калорий. Справиться с этим хорошо помогают определенные продукты.

«Мы обнаружили, что люди с «правильным» набором продуктов были склонны испытывать в течение дня меньший голод, хотя в целом они потребляли меньше калорий по сравнению с людьми, которые не ели этих продуктов. Пища, о которой идет речь, содержит много воды, белка и клетчатки», — рассказал доктор Бакланд.

В частности, продуктами, которые помогают не переедать и уменьшать количество съедаемых за день калорий, как выяснили специалисты, являются свежие фрукты, овощи, постное мясо, рыба, яйца и бобовые. Исследование показало, что люди с избыточным весом, употреблявшие такую низкоэнергетическую пищу, за 14 недель потеряли в среднем по 5-6 килограммов. Эти похудевшие сообщили, что чувствовали себя менее голодными и перестали испытывать сильную тягу к нездоровой еде, которая была им хорошо знакома раньше. В то же время группа, питавшаяся привычными для себя продуктами, но с тем же уровнем дневной калорийности — до 1400 калорий — потеряла за 14 недель эксперимента только 3 килограмма. Ученые констатируют: продукты с равным количеством калорий, но с разным составом питательных веществ в конечном итоге по-разному отразятся на фигуре, поскольку их компоненты вызовут в организме отличные друг от друга реакции, затрагивающие в том числе и метаболизм жировых клеток. 250 граммов моркови и 20 граммов шоколада равноценны по калориям, но польза для похудания больше от моркови, подчеркнули эксперты. Ранее МедикФорум писал о том, как по мнению ученых следует пить кофе, чтобы они приносил максимальную пользу для здоровья.