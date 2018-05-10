Мифы о здоровом питании

Здоровый образ жизни, правильное питание, диеты — сегодня, в эпоху консьюмеризма, все это стало особенно актуальным. Покупателей уже не удивить обилием продуктов на полках супермаркетов, поэтому люди стали задумываться о возможной альтернативе привычному питанию, которая предлагает нечто большее, чем просто утоление голода. Общество стало более прогрессивным, и во всем оно ищет пользу для себя и своего здоровья. В том числе и в еде, тем более когда рынку есть что предложить.

Сам термин «здоровое питание» хоть и имеет нормативную формулировку, но на самом деле гораздо более абстрактный. И в основе абстрактного принципа лежит не что иное, как деньги. В период становления развитого капитализма, в эпоху широкого потребления представления о полезности тех или иных продуктов менялись. Законодателями данной моды были, конечно же, корпорации, эти самые продукты производившие. Например, в середине ХХ века в США пропагандировались полуфабрикаты быстрого приготовления, в том числе чипсы и растворимый кофе. Связано это было с развитием послевоенного производства пищевой промышленности, когда на фабриках стали применяться новые технологии, работающие на массовость. Стоит ли говорить, что впоследствии это повлекло за собой проблемы с лишним весом у большой части населения страны. Но это не самый ужасный случай пропаганды товаров. В этот же период шла мощная политика популяризации курения. Спонсируемая табачными компаниями, она включала в себя обильную рекламу сигарет и эстетизацию курения как части делового имиджа. Следующий исторический период ознаменован противоположным бумом популярности вегетарианства. Все началось с пацифистских движений во имя мира и гармонии, которые включали в себя и стремление к природному балансу. И не смотря на то, что в последующие годы исключение мяса из рациона было признано вредным для здоровья, в 60-х вегетарианство являлось очень популярным и некоторыми признавалось как эталон правильного питания.

Демонизация растительных масел

В дальнейшем возникла мода на йогурты, натуральные продукты, органику и прочие продукты, которые мы считаем неотъемлемой частью здорового питания. Сегодня мало приветствуются продукты, не обладающие образом суперфуда и находки для худеющих. Под категорию «господи, как ты это ешь?» попали и растительные жиры. Чаще всего их обвиняют в пагубном влиянии на фигуру, сердечно-сосудистую систему или в содержании каких-либо вредных для человека веществ, способных пошатнуть здоровье. На самом деле все эти пугающие истории про растительные масла не более чем миф. И если он чем и подкреплен, то скорее неправильностью хранения или производства готового продукта, попадающего на полки супермаркетов, а не реальными свойствами ингредиента. К тому же и здесь не обошлось без вмешательства продовольственных корпораций. Слух о вреде растительных жиров был пущен во второй половине ХХ века американскими сахарными компаниями, которые пытались отвести от себя обвинения в «отравлении» нации, перекинув всю ответственность на производителей растительных масел.

Почему пальмовое масло не зло?

Информационному «избиению» подверглось и пальмовое масло. Как правило, его обвиняют в «ненатуральности» и приписывают вред для сердечно-сосудистой системы человека. Причем реально доказанной угрозы здоровью от использования пальмового масла не существует. Источниками домыслов на этот счет являются тиражируемые слухи, поддерживаемые погоней за громкими заголовками, а также нерадивые производители продуктов питания, которые не указывают содержание в продукте растительных жиров, нарушая закон и вводя потребителей в заблуждение. Масла в огонь (во всех смыслах слова) добавляет еще тот факт, что в борьбе с недобросовестным производством продуктов питания часто используют некорректные формулировки. Фальсификат — это не пальмовое масло. Это продукты, которые не соответствует тому, что написано на этикетке. Замена одного жира другим не делает продукт вредным, но это в любом случае обман. В отличие от вреда пальмового масла, его полезность доказана, о чем свидетельствует множество исследований на эту тему. Проектом Food News Press, посвященным вопросам питания, собраны научные публикации лучших специалистов в области биохимии, пищевых продуктов и диетологии, которые развенчивают негативные мифы о пальмовом масле и указывают на его пользу.

«Вредно ли пальмовое масло? А вы знаете, что его добавляют в детское питание, чтобы сделать максимально приближенным к молоку матери? Казалось бы, почему бы не добавить оливковое, о котором все мы знаем только хорошее? Да потому что в нем нет необходимого набора жирных кислот — они содержатся только в пальмовом масле! Другой вопрос, когда его добавляют в молочные продукты, заменяя часть молочных жиров, и скрывают эту замену от потребителя. Тогда производитель, мягко говоря, вводит покупателя в заблуждение: это подделка, а не полноценное сливочное масло или мороженое. Хотя потребление такого продукта безопасно для здоровья». Виктор Александрович Тутельян — российский ученый, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН , доктор медицинских наук, профессор

Учеными подтверждено, что в составе пальмового масла имеется большое количество сильных антиоксидантов, среди которых в немалой степени присутствует токотриенол. Данное вещество защищает сосуды, нейтрализуя окисление свободных радикалов, что препятствует развитию раковых опухолей и осложнению работы сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, в пальмовом масле содержатся ненасыщенные жиры, которые мешают отложению холестерина в крови, а также полезны для суставов и кожи.