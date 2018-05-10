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3 рецепта диетических салатов, которые заменят ужин
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3 рецепта диетических салатов, которые заменят ужин 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Салат с овощами и рыбой
Быстрый и простой в приготовлении салат из рациона «Рыба 1000 ккал в день», который вы можете менять по своему вкусу, добавляя разные сорта рыбы, салата и свежих овощей.
Время приготовления: 20 минут
Вес: 320 г  Белки: 26 г  Жиры: 8 г  Углеводы: 6 г  Калорийность: 214 Ккал
Ингредиенты (на 1 порцию):
филе рыбы (треска, горбуша, семга, форель, палтус) — 100 г; томаты — 50 г; огурцы — 50 г; болгарский перец — 50 г; микс листьев салата — 50 г; йогурт натуральный — 25 г; соль и специи — по вкусу.
Способ приготовления
Филе рыбы приготовьте на пару, слегка остудите и разберите на кусочки. Овощи нарежьте дольками, крупные листья салата нарвите руками на небольшие кусочки. Йогурт посолите и добавьте в него специи по вкусу. Смешайте вместе все ингредиенты, заправьте йогуртовым соусом.
Салат с клубникой и тофу
Постный салат из рациона «Веган 1000 ккал в день» с полезным и богатым белком тофу. Если вы не веган, то тофу можно заменить на обезжиренный зернистый творог. Получится не менее вкусно.
Время приготовления: 10 минут
Вес: 220 г  Белки: 10 г  Жиры: 14 г  Углеводы: 8 г  Калорийность: 215 Ккал
Ингредиенты (на 1 порцию):
зеленый салат — 100 г; клубника (свежая или замороженная) — 50 г; тофу — 50 г; орехи — 25 г; бальзамический уксус — по вкусу; соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
Тофу и клубнику нарежьте, крупные листья салата нарвите руками. Перемешайте все ингредиенты, заправьте бальзамическим уксусом, солью и перцем по вкусу.
Овощной салат с яйцом-пашот
Очень вкусный зеленый салат с яйцом-пашот из рациона «Без глютена 1000 ккал в день». Вы можете его приготовить себе не только на ужин, но и на завтрак — с чашкой кофе и парой тостов из цельнозернового хлеба получится отличное начало прекрасного дня!
Время приготовления: 15 минут
Вес: 260 г  Белки: 15 г  Жиры: 15 г  Углеводы: 5 г  Калорийность: 234 Ккал
Ингредиенты (на 1 порцию):
яйцо — 1 шт. ; микс листьев салата — 50 г; помидор — 50 г; огурец — 50 г; растительное масло — 2 капли; соль, перец, соевый соус — по вкусу.
Способ приготовления
Чашку застелите пищевой пленкой, смажьте ее маслом, аккуратно разбейте в чашку яйцо, посолите, поперчите, соедините края пленки, завяжите ниткой, положите яйцо в пленке в кипящую воду и варите 4 минуты. Достаньте, срежьте ножницами хвостик пленки и аккуратно достаньте яйцо-пашот. Огурец и помидор нарежьте, смешайте с миксом листьев салатов, заправьте соевым соусом и чёрным перцем, добавьте специи по вкусу, выложите в тарелку, сверху яйцо-пашот.
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