3 рецепта диетических салатов, которые заменят ужин

Салат с овощами и рыбой

Быстрый и простой в приготовлении салат из рациона «Рыба 1000 ккал в день», который вы можете менять по своему вкусу, добавляя разные сорта рыбы, салата и свежих овощей.

Время приготовления: 20 минут

Вес: 320 г Белки: 26 г Жиры: 8 г Углеводы: 6 г Калорийность: 214 Ккал

Ингредиенты (на 1 порцию):

филе рыбы (треска, горбуша, семга, форель, палтус) — 100 г; томаты — 50 г; огурцы — 50 г; болгарский перец — 50 г; микс листьев салата — 50 г; йогурт натуральный — 25 г; соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления

Филе рыбы приготовьте на пару, слегка остудите и разберите на кусочки. Овощи нарежьте дольками, крупные листья салата нарвите руками на небольшие кусочки. Йогурт посолите и добавьте в него специи по вкусу. Смешайте вместе все ингредиенты, заправьте йогуртовым соусом.

Салат с клубникой и тофу

Постный салат из рациона «Веган 1000 ккал в день» с полезным и богатым белком тофу. Если вы не веган, то тофу можно заменить на обезжиренный зернистый творог. Получится не менее вкусно.

Время приготовления: 10 минут

Вес: 220 г Белки: 10 г Жиры: 14 г Углеводы: 8 г Калорийность: 215 Ккал

Ингредиенты (на 1 порцию):

зеленый салат — 100 г; клубника (свежая или замороженная) — 50 г; тофу — 50 г; орехи — 25 г; бальзамический уксус — по вкусу; соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Тофу и клубнику нарежьте, крупные листья салата нарвите руками. Перемешайте все ингредиенты, заправьте бальзамическим уксусом, солью и перцем по вкусу.

Овощной салат с яйцом-пашот

Очень вкусный зеленый салат с яйцом-пашот из рациона «Без глютена 1000 ккал в день». Вы можете его приготовить себе не только на ужин, но и на завтрак — с чашкой кофе и парой тостов из цельнозернового хлеба получится отличное начало прекрасного дня!

Время приготовления: 15 минут

Вес: 260 г Белки: 15 г Жиры: 15 г Углеводы: 5 г Калорийность: 234 Ккал

Ингредиенты (на 1 порцию):

яйцо — 1 шт. ; микс листьев салата — 50 г; помидор — 50 г; огурец — 50 г; растительное масло — 2 капли; соль, перец, соевый соус — по вкусу.

Способ приготовления

Чашку застелите пищевой пленкой, смажьте ее маслом, аккуратно разбейте в чашку яйцо, посолите, поперчите, соедините края пленки, завяжите ниткой, положите яйцо в пленке в кипящую воду и варите 4 минуты. Достаньте, срежьте ножницами хвостик пленки и аккуратно достаньте яйцо-пашот. Огурец и помидор нарежьте, смешайте с миксом листьев салатов, заправьте соевым соусом и чёрным перцем, добавьте специи по вкусу, выложите в тарелку, сверху яйцо-пашот.