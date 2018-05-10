Как нормализовать давление без лекарств?

Какое-то время назад гипертония и гипотония считались заболеваниями пожилых людей, теперь они все чаще беспокоят лиц молодого возраста. Как повышенное, так и пониженное давление представляют большую опасность для организма, поэтому показатель артериального давления важно отслеживать и приводить в норму.

Нормальное давление для взрослого человека составляет в среднем 120/80, небольшие отклонения не вызывают серьезных опасений, но если тонометр показывает давление ниже 100/60 или выше 140/100, следует принимать меры.

На ранних стадиях нормализовать повышенное и пониженное давление можно своими силами без использования лекарственных средств.

Как понизить давление без лекарств?

Избегать стрессов. Волнение и беспокойство способствуют повышению давления, способность расслабляться поможет нормализовать давление;

Снижение потребления соли. Безопасной дозировкой употребления соли считается 3-4 грамма в день, но лица, склонные к повышению артериального давления не должны употреблять больше, чем 1,5 грамма соли в день;

Употребление продуктов с повышенным содержанием магния, этот элемент помогает организму контролировать уровень артериального давления;

Отказ от кофе и напитков на его основе. Кофеин способствует учащению пульса, вслед за этим повышается и кровяное давление;

Нормализация работы почек. Если каждое утро перед едой выпивать по стакану теплой воды, то это активирует выделительную функцию почек на целый день. Правильная работа почек способствует понижению давления.

Как повысить давление без лекарств

Повышенное давление намного опаснее, чем пониженное, проявляется оно гораздо ярче. Тем не менее, пониженное давление тоже нельзя оставлять без внимания.

Употребление кофе или крепкого чая при понижении давления. В этих напитках содержится кофеин и таурин, за счет которых давление будет повышено;

Физические нагрузки. От небольших прогулок на свежем воздухе до полноценных спортивных тренировок, это самый естественный способ борьбы с гипотонией;

Употребление соленых продуктов. В некоторых случая съесть что-то соленое будет так же эффективно, как выпить чашку крепкого чая;

Употребление трав. Отвары и настои трав с тонизирующими свойствами нормализуют давление и возвращают отличное бодрое самочувствие.

Если эти советы не помогают привести артериальное давление к нормальным уровням, необходимо обратиться за медицинской помощью. В первую очередь нужно посетить терапевта и выявить возможные причины повышения или понижения давления. Категорически запрещается самостоятельно принимать препараты для управления артериальным давлением, их действие слишком специфично и непредсказуемо, назначение должен делать квалифицированный врач.

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