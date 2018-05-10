Как правильно сажать морковь весной?

Посадка моркови весной — процесс, доступный даже начинающим огородникам, хотя им и стоит почитать руководства для дилетантов, чтобы узнать некоторые профессиональные нюансы простого с виду процесса.

Для получения хорошего урожая и крупных корнеплодов есть важные вещи: грунт, качественный семенной материал, правильно выбранное место для посадки и рассчитанные сроки для того, чтобы успешно произвести посев. Как и у любого овоща, который постоянно присутствует в блюдах умеренного климата, у моркови есть множество разновидностей, выращенных селекционерами для разных сроков и целей.

Оттого, когда должен быть получен урожай, и для чего он предназначен, и выбираются поздние или ранние сорта. А проблема, когда сеять морковь весной, разрешается с помощью Лунного календаря, климатических особенностей местности и долгосрочного прогноза погоды.

yandex_ad_1 Полезные свойства и сфера применения корнеплода

Морковь выращивается очень давно, еще с тех временен, когда никто не исследовал ее состав и не классифицировал содержащиеся в ней полезные компоненты. Ее используют для приготовление первых и вторых блюд, салатов. Ее едят в натертом виде, пьют морковный сок.

Клинические исследования показали, что в любом виде этого овоща, в изобилии содержатся вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности человеческого организма:

практически все витамины (А, В, С, РР, Д и Е);

макроэлементы вроде серы, фосфора, селена, фтора и йода (и еще десятка других, выполняющих незаменимую роль в функционировании органов и систем);

микроэлементы с такими же полезными свойствами;

клетчатка, зола, моносахариды, аминокислоты, антоцианидины;

флавоноиды;

эфирные масла, углеводы и белок.

Общеизвестно, что содержание бета-каротина делает морковь очень полезным для зрения овощем, является природным оксидантом и очищает кровь, обладает антимикробным и противовоспалительным действием, помогает при запорах, геморрое и других кишечных патологиях.

Счастливая особенность оранжевого корнеплода — в его способности сохранять все полезные компоненты при тепловой обработке.

Посев поздних сортов дает возможность запастись витаминами на зиму и разнообразить меню. Посадка моркови весной тоже дает возможность подлечить организм, укрепить ослабленный за зиму иммунитет и поесть вкусных блюд, в состав которых она непременно входит. Без источника бета-каротина не обходится ни один огородный участок, и урожай можно получить обильный и качественный, если соблюдать необходимые условия посадки. А для этого и нужно обязательно знать, где и как сажать овощ правильно.

Необходимые условия и подготовка семенного материала

Посадка моркови весной начинается с правильного выбора места и подготовки почвы. Огородники знают, что овощ прекрасно растет на солнце и не любит тень, и что в процессе ротаций посадочных мест на участке она будет плохо расти после щавеля и петрушки. Не стоит сажать ее и рядом с местом, где в течение нескольких лет проживает хрен.

Но на место картофеля, лука, огурцов и помидоров ее можно смело размещать, и получить хороший урожай при правильном посеве и уходе.

Для успешного выращивания красивых и крупных корнеплодов, необходимо соблюдать следующие условия:

освещенный и солнечный участок;

оптимальная температура, чтобы произвести посев (воздух должен прогреться до +15, а почва, как минимум до +6⁰);

правильно определенное время для посадки (слишком ранняя приводит к длительному вызреванию в земле, поздним всходам и мелким плодам);

наличие легкой, рыхлой и плодородной почвы, которую перекапывают еще осенью, а потом — весной, перед самой посадкой;

внесение в грунт для высадки перегноя и золы, непосредственно перед высадкой семян;

отсутствие свежего навоза (для этой культуры он противопоказан);

качественный семенной материал (от хорошего производителя, и ранних сортов);

правильная подготовка семян перед посадкой;

прополка, полив, подкормка и прореживание.

yandex_ad_2 Дилетантам кажется, что ничего сложного в посадке морковки нет, но вот знать, как сажать правильно — и есть непременное условие получения хорошего урожая. Несомненно, что корнеплод вырастет, но будут ли это красивые и увесистые оранжевые плоды, или буровато-бежевая мелочь размером с мизинец — зависит от полученных знаний и умения их применить на собственном участке.

Качественные семена и рекомендуемые сорта

Традиционно выделяют раннеспелые и среднеранние сорта моркови, которые могут в определенных источниках попадать в одну группу. У раннеспелой моркови срок вызревания — до 90 дней, у среднеранней — до 105 с момента посадки. Среднеспелые — это уже сортовые разновидности, которым потребуется 120 дней для достижения спелости, но выбор подходящей категории зависит от климата. В местах, где заморозки продолжаются еще в мае, следует подходить к выбору семян с осторожностью, учитывая ее восприимчивость к климатическим условия, переносимость к понижению температуры.

От свойств сорта зависит и выбор оптимального срока, когда сеять морковь весной. На юге это может быть и начало, и середина апреля, в зависимости от долгосрочного прогноза погоды и благоприятных дней по Лунному календарю огородника.

В местах с особенно суровым климатом овощеводам приходится довольствоваться среднеспелыми сортами, потому что ранние иногда не могут быть высажены из-за погоды, а позднеспелые — не вызреть из-за преждевременных заморозков. К рекомендуемым сортам обычно относят:

Аленку — со сроком вызревания 80-90 дней, распространенную почти по всей территории России;

Амстердамский — неприхотливый, не растрескивающийся, устойчивый к климатическим воздействиям;

Болтекс, первые плоды которого умелые огородники умудряются получить уже на 60-й день;

Бюро, вызревающий за 70–75 дней, и достигающий 20 см в длину;

Манго с необычным, ярко-оранжевым цветом плодов, который отличается прекрасными вкусовыми качествами и способностью долго храниться.

Для того чтобы вырастить хороший урожай, необходимо покупать семена только от поверенных оригинаторов, которые пользуются заслуженной репутацией. В России таких агрофирм достаточно много.

Как определить правильный срок посадки

Определить, когда сеять морковь весной необходимо не только для предохранения будущего урожая от возможных природных факторов, но и для того, чтобы вовремя приготовить семена к посеву. Основная масса посадочных работ для выращивания моркови осуществляется в период с середины апреля до середины мая. В регионах с суровым климатом посевной сезон может растянуться и до конца мая.

В таких случаях семена вносят в почву, используя мульчирование или пленочное укрытие, как только появляются всходы. Если по Лунному календарю не получается посадить морковь в положенные сроки, отчаиваться не стоит.

Посадки можно осуществить в любой день, благоприятный для культур, растущих под землей (корнеплодов).

После того как почва и воздух достаточно прогрелись, морковь можно высаживать в почву. Долгосрочный календарь погоды необходимо просмотреть, чтобы семена не подверглись действию заморозков.

Правильная посадка корнеплода

Конкретных инструкций на этот счет нет, и большинство овощеводов, не мудрствуя лукаво, делают в земле неширокие бороздки, глубиной не более 30 мм, высыпают в них семена и засыпают пушистым перегноем. Но чтобы получить калиброванную и крупную морковь, существуют определенные условия, как сажать правильно. Умельцы, которые не хотят заморачиваться с прореживанием, наклеивают семена на узкую бумажную ленту на расстоянии 1,5 см и закладывают ленту в проделанную бороздку.

Нередко используется туалетная бумага, которая может стать в земле источником естественной целлюлозы. Для наклеивания готовят крахмальный клейстер, поэтому после осадки семена щедро поливают, а грядку затем мульчируют или утепляют пленкой, старой ветошью, подручными материалами.

Распространенная практика — обваливание семян в золе, или посыпание золой уже проделанных бороздок для высаживания. Расстояния между грядками должно составлять не менее 20 см. Это необходимо и для растения, и для того, кто будет за ним ухаживать. Иногда семена смешивают с песком, но это не помогает избежать излишней частоты посадки, и корнеплоды приходится прореживать. Опыт в посадке огородных культур приходит со временем, и каждый нарабатывает свои успешные методы.