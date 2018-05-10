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Как худеют в королевской семье?
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Как худеют в королевской семье? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Оказывается, в королевской семье для подготовки к важным событиям (к свадьбе в том числе) и мужчины, и женщины садятся на особую диету — Sirtfood Diet. Эту систему питания разработали нутриционисты Эйдан Гоггинс и Глен Маттен.
По их словам, такая диета позволяет не просто очистить организм, но и дает видимый антивозрастной эффект! И все потому, что в основе такого питания клеточные ферменты сиртуины, которые вырабатываются в нашем организме самостоятельно, например, когда мы едим грецкие орехи, каперсы и темный шоколад (с содержанием какао-бобов не менее 85%).
Основные продукты «сиртфуда»
Список «сиртфуда» впечатляет и радует. В него входят даже те продукты, которые диетологи обычно исключают из меню худеющих: гречневая крупа, руккола, петрушка, каперсы, сельдерей, чили, кофе, оливковое масло Extra Virgin, зеленый чай (лучше матча), капуста кале, чеснок, финики, цикорий, красный лук, соевые бобы, темные ягоды (например, вишня, клубника, ежевика, черника, малина), куркума, грецкие орехи и даже красное вино (в идеале Pinot Noir). И чтобы тебе не нужно было искать все эти продукты, думать, как их приготовить, Эйдан и Глен запустили собственный сиртфуд-сервис с полезными бутылочками и боксами для питания.
Правила питания
Чтобы был эффект от Sirtfood Diet, придерживаться особого режима питания нужно минимум неделю (за это время ты легко скинешь 3–3,5 кг). В первые три дня важно выпивать три порции зеленого сока и устраивать один полноценный прием пищи из сиртфудов (так, чтобы калорийность в сутки была не выше 1000). Далее необходимо немного скорректировать питание и уже пить две порции зеленого сока в день и устраивать два приема пищи из сиртфудов (калорийность — 1500).
Кстати, Эйдан и Глен предупреждают, что соки нужно будет пить за один-два часа до приема пищи и не есть после семи вечера.
Заказать программу питания можно на сайте sirtfooddiet.net. Правда, в Россию пока доставки нет, но зато тут ты можешь посмотреть и взять на заметку полезные рецепты.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-hudeyut-v-korolevskoj-seme/
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