Как выбрать хорошую клубнику на рынке?

Советы о том, какую клубнику лучше покупать и как её правино есть, даёт реализатор ягод Светлана Чернова

В первую очередь нужно понюхать ягоды. Если они не пахнут, значит клубника напичкана химикатами. Натуральная ягода имеет приятный насыщенный аромат.

Обратите внимание на сохранность ягоды — чуть-чуть помятая начнет в тот час же гнить. Свежесть клубники можно определить по плодоножке (она обязательно должна быть, тогда ягода дольше остается сочной). Зеленая плодоножка — хорошо, коричневая и сухая — указывает на то, что ягоду долго хранили.

Не покупайте слишком темную клубнику или чересчур яркую, возможно хитроумные фермеры подкрашивали ягоды, поливая специальными удобрениями.

Спрашивайте сопроводительные документы. Заграничные ягоды уступают по вкусовым качествам местным.

Съесть купленную ягоду надо в течение двух суток. После четырех дней хранения, клубника теряет все витамины.

Напомним, в клубнике содержатся витамины А, группы В, С, Е, минералы — калий, магний, кальций, натрий, сера, железо. Все это помогает улучшать память, сохранять молодость, укрепляет иммунитет и нервную систему.